Ritanna Armeni presenta il suo romanzo su Via Rasella a San Miniato

In vista delle celebrazioni della Festa della Liberazione, prende il via a San Miniato un ricco calendario di iniziative dedicate alla memoria, alla cultura e ai valori della Resistenza frutto dell’attività di coordinamento del comune di San Miniato. Il primo appuntamento è in programma sabato 18 aprile alle ore 18, presso la Sala Conferenze del Conservatorio di Santa Chiara (via Roma 15).

L’iniziativa è promossa dalla ANPI – Sezione di San Miniato, in collaborazione con il Circolo di lettura della Biblioteca “Mario Luzi”, e vedrà la presentazione del libro “A Roma non ci sono le montagne” della giornalista e scrittrice Ritanna Armeni.

A dialogare con l’autrice saranno le rappresentanti del Circolo di lettura, Rosella Benedetti e Beate Schnock.

Il romanzo racconta uno degli episodi più significativi della Resistenza italiana, quello dell'attentato di via Rasella, offrendo un ritratto intenso della Roma del 1944 e dell’attività dei Gruppi di Azione Patriottica. Attraverso le storie di giovani partigiani come Carla Capponi, Rosario Bentivegna e Carlo Salinari, il libro intreccia vicende personali e contesto storico, restituendo un potente affresco della lotta per la libertà.

«Il momento politico attuale richiede una presenza particolare e un impegno “partigiano”», sottolinea Delio Fiordispina, presidente della sezione ANPI di San Miniato, evidenziando come il cartellone congiunto di Comune, ANPI e associazioni locali rappresenti «uno sforzo condiviso per agire in maniera coordinata e valorizzare le radici della nostra Costituzione repubblicana».

L’iniziativa nasce anche dalla collaborazione con il Circolo di lettura della Biblioteca “Luzi”, realtà attiva da oltre vent’anni e nata nell’ambito della Commissione Pari Opportunità del Comune. Il gruppo riunisce mensilmente lettrici e lettori per confrontarsi su opere di narrativa e temi di forte rilevanza sociale, dalla solitudine alle discriminazioni, fino alla guerra e al desiderio di riscatto.

«Una sezione ANPI – spiegano gli organizzatori – non deve solo custodire la memoria, ma anche contribuire a creare comunità e promuovere cultura».

L’incontro con Ritanna Armeni rappresenta dunque il primo appuntamento di un percorso che accompagnerà la cittadinanza verso il 25 aprile, con l’obiettivo di rinnovare i valori di libertà, partecipazione e democrazia.

Fonte: ANPI San Miniato

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