"Non è per niente giusto!": la Round Table 76 dona un libro contro le ingiustizie

Un piccolo volume dal grande valore civile entra a far parte del patrimonio della Biblioteca Comunale di Santa Croce sull'Arno. Nella mattina di martedì 14 aprile, nella sala consiliare alla presenza del sindaco Roberto Giannoni e dell’assessore alle politiche educative Valentina Fanella, la Round Table 76 San Miniato Fucecchio, rappresentata dal presidente per l’annata 25/26 Alessandro Carli, Lorenzo Puccinelli e Paolo Bartali, ha formalizzato la donazione del libro "Non è per niente giusto!", scritto da Cristina Petit e realizzato grazie al contributo nazionale di Round Table Italia.

L’opera affronta con delicatezza e coraggio il tema delle difficoltà relazionali e delle ingiustizie che i più piccoli possono trovarsi a vivere. Attraverso una rivisitazione della figura di Cappuccetto Rosso, l’autrice racconta di una protagonista che, nonostante la propria gentilezza, si scontra con chi la tratta male nel fitto del bosco.

Il fulcro del libro risiede in un messaggio di speranza e auto-affermazione: non è mai giusto subire in silenzio. La storia insegna ai bambini che parlare, chiedere aiuto ai genitori e affidarsi a chi ci vuole bene sono i passi fondamentali per superare i momenti bui e crescere più consapevoli dei propri diritti.

"Un piccolo gesto, ma con un grande significato", fanno sapere i rappresentanti della Round Table durante la consegna. "Crediamo fermamente che ogni bambino abbia il diritto di stare bene, sempre. Donare questo libro significa fornire ai nostri piccoli concittadini e alle loro famiglie uno strumento in più per affrontare temi complessi e per ricordare loro che non sono soli".

La donazione arricchisce la sezione ragazzi della biblioteca, confermando l'importanza della sinergia tra associazionismo e istituzioni per la crescita educativa della comunità. Da oggi, la storia di questa "nuova" Cappuccetto Rosso è a disposizione di tutti i piccoli lettori di Santa Croce, pronta a ricordare loro che la gentilezza non deve mai fare rima con sottomissione.

"Ringrazio sentitamente la Round Table 76 San Miniato Fucecchio per questa donazione che non è solo materiale, ma profondamente simbolica" ha dichiarato il sindaco Giannoni. A lui si è unita l’assessore Fanella: "Come amministrazione, abbiamo il dovere di sostenere ogni iniziativa che promuova la cultura del rispetto e la tutela dei più piccoli. Questo libro è un seme gettato nel terreno della nostra comunità: educare i cittadini di domani a riconoscere le ingiustizie e a non aver paura di chiedere aiuto è la base per una società più sana e solidale".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Santa Croce sull'Arno

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