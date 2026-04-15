Spaccio in centro a Pisa: arrestato 22enne sul Ponte di Mezzo

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio nel centro cittadino, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni sul Ponte di Mezzo.

L’intervento risale alla tarda mattinata del 13 aprile, quando i militari della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato il comportamento sospetto del giovane, decidendo di procedere con un accertamento.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire numerosi involucri contenenti complessivamente circa 29 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per la cessione.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e presa in carico per gli accertamenti di rito. Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.

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