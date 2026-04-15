Spara al vicino in un terreno agricolo: arrestato 55enne per tentato omicidio

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver esploso un colpo di pistola contro un vicino, senza colpirlo. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe sparato contro un’altra persona in un terreno agricolo a Uzzano nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, senza però raggiungere il bersaglio.

La vittima, un 50enne di origini albanesi residente nella zona, è rimasta illesa ed è stata lei stessa ad allertare il 112 dopo la fuga in auto dell’aggressore. I due uomini sono proprietari di terreni agricoli confinanti. Dopo l’intervento dei militari, il 55enne, residente a Pescia, è stato rintracciato e arrestato.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono state rinvenute due pistole e due fucili regolarmente detenuti, ma che secondo quanto emerso non avrebbero dovuto essere portati fuori dall’abitazione. All’uomo viene contestata anche la violazione della normativa sul porto d’armi.

Il 55enne si trova attualmente detenuto nel carcere di Pistoia, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

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