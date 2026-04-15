Stefano 'Cisco' Bellotti al parco di Serravalle di Empoli con il sui 'Reduci' Tour

La nuova stagione di iniziative all’aperto a firma Jump Live sta prendendo forma. Le prime due date con Sick Chapa, Incubo e Hara, per continuare con i quattro giorni dedicati allo Street Food che hanno regalato gusto, convivialità e intrattenimento per grandi e piccoli, si sta riscaldando con un altro evento musicale che racconterà la Storia, la vita di tutti i giorni, farà emozionare e rimetterà al centro quei valori per non dimenticare.

‘Quella’ musica che vuole ricordare.

Dai Modena City Ramblers, alla Bandabardò, dai trent’anni di Riportando tutto a casa a Reduci Tour 2026: Stefano “Cisco” Bellotti e la ‘grande famiglia ritrovata’ saranno in concerto al parco di Serravalle di Empoli (area Green bar), domenica 26 aprile alle 17. Ingresso libero.

Un appuntamento carico di energia, non sarà soltanto un concerto, “Reduci” non è solo un disco, non è solo un tour. È un atto di memoria, un gesto di resistenza, un modo per affermare che la musica può ancora raccontare, unire e far riflettere, che i concerti possono essere un gesto collettivo di consapevolezza, oltre che, ovviamente, di divertimento e liberazione.

Siamo ‘reduci’ di un mondo che non c’è più: quello delle sale prove, dei vinili consumati, dei concerti sudati, delle idee portate avanti anche quando non era conveniente. Abbiamo attraversato stagioni difficili, combattuto le nostre battaglie culturali e sociali, e oggi sentiamo il dovere – e il diritto – di raccontarle.

Il nuovo progetto nasce proprio da qui: un doppio album con due anime che dialogano tra loro. Da una parte le storie della Resistenza, di donne e uomini comuni che hanno scelto la libertà rischiando tutto.

Dall’altra le storie della vita, degli incontri, dei maestri, delle figure luminose e delle persone quotidiane che ci hanno ispirato e che continuano a dare senso al nostro cammino, e un live che unirà tutto questo ai successi del passato.

Un appuntamento nel quale sentirsi a casa, fare festa e celebrare la Memoria.

IL TOUR 2026

“Reduci” da due anni in giro per i palchi dei più importanti club, dei festival e delle piazze con il progetto Riportando tutto a casa trent'anni dopo, rimane la voglia e “l'intenzione” della Grande Famiglia. Un tour per rincontrarsi, con vecchie e nuove storie. Sul palco ci saranno loro, gli amici di sempre.Dopo aver combattuto battaglie artistiche e sociali e, anche se il mondo musicale è cambiato, Cisco e la grande famiglia sono ancora qui.

L’entusiasmo che incontrano ad ogni concerto, dà loro la forza di continuare e la speranza di arrivare fino in fondo a questa nuova avventura.

L’ARTISTA

Stefano Bellotti, in arte Cisco, è un cantautore italiano di musica folk rock. Entra a far parte all'età di 24 anni, di una band appena formatasi, i Modena City Ramblers, e ci rimane fino al 2005, collezionando oltre 1.200 date in Italia e in Europa. Con loro realizzerà 8 album, vendendo circa un milione di dischi. Nel 2006 inizia la sua carriera da solista pubblicando il disco “La lunga notte”, a cui seguono “Il mulo” nel 2008, “Fuori i secondi” nel 2012, “Matrimoni e funerali” nel 2015, “I Dinosauri” nel 2016 (quest’ultimo in collaborazione con gli amici “ex Ramblers”: Giovanni Rubbiani e Alberto Cottica). Sono inoltre usciti nel 2009 l'album live “Dal vivo – Volume uno” e del 2013 il “Dal vivo - Volume due”. È del 2019 l’ultimo lavoro musicale “Indiani & Cowboy” registrato ad Austin, Texas, insieme al produttore americano Rick Del Castillo.

Nei 15 anni di carriera da solista si susseguono concerti in piazze e feste popolari e tour nei teatri e nei club di tutt’Italia. Impossibile non citare l’esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2009, da solo col suo bodhrán davanti ad un pubblico di 800 mila persone.

Cisco ha inoltre collaborato in spettacoli e concerti con: la Casa del vento, Ginevra Di Marco, la Bandabardò, le Mondine di Novi, i Nomadi, Giulio Cavalli e il “The Liberation Project” ideato da Dan Chiorboli insieme a Phil Manzanera (Chitarrista dei Roxy Music).

Durante il periodo del primo lockdown, tra marzo e maggio 2020, si collega attraverso i suoi canali social di Facebook e Instagram, quasi quotidianamente regalando “Le canzoni dalla soffitta”, brani tratti dal suo repertorio e alcune cover, in acustico, voce e chitarra, ottenendo uno straordinario numero di visualizzazioni e contatti.

Nell’ottobre 2021 esce il doppio lavoro “Canzoni dalla Soffitta” composto da un disco di inediti e uno “live” registrato nella sua soffitta. Nel 2022 inizia la collaborazione artistica con la Bandabardò e la nascita, a maggio, del disco “Non Fa Paura”, la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma e una tournée estiva con oltre 40 date in tutta Italia.

Il 2023 lo vede impegnato nel suo tour “30 anni…+1” e nell’autunno, dopo un tour teatrale con I Dinosauri (Alberto Cottica, Giovanni Rubbiani e Massimo Giuntini) conclude la tournée con un memorabile concerto al Teatro Municipale di Carpi dove, per l’occasione, saranno ospiti tutti i membri della prima ora dei Modena City Ramblers.

A inizio 2024 annuncia la nascita del progetto “Riportando tutto a casa trent’anni dopo” con il quale riporta nei maggiori club italiani, la scaletta dei primi due album dei MCR con ospiti 7 amici e musicisti che hanno condiviso con lui la nascita dei “Modena”: Alberto Cottica, Giovanni Rubbiani, Roberto Zeno, Luciano Gaetani, Marco Michelini, Kaba Cavazzuti e Massimo Giuntini, oltre ai suoi fedelissimi Enrico Pasini, Max Frignani e Bruno Bonarrigo.

Questo progetto proseguirà per un anno e mezzo (nell’autunno 2024 esce grazie a un crowfunding di grande successo un triplo vinile/doppio cd di questo tour con il brano inedito “Siamo moltitudine”, ottenendo una serie incredibile di sold-out e suonando anche nei più importanti festival estivi italiani, con una parentesi nell’estate 2024 dove alternerà questo concerto alla collaborazione con la Bandabardo’.

Il 25 aprile 2025, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione Cisco esce con due inediti in formato digitale dedicati alla Resistenza: “Piccola figlia di Reggio” (dedicata a Genoveffa Cocconi, la mamma dei Sette Fratelli Cervi) e “Nata il 25 Aprile”. Il tour finisce nell’estate 2025.

Cisco è pronto per una nuova avventura.

Pagine social

www.facebook.com/ciscobellotti/www.instagram.com/stefano_cisco_bellotti/www.youtube.com/stefanociscobellotti

Per informazioni sull’evento: associazione Jump Live, 331 9749060, associazionejumplive@gmail.com

Fonte: Associazione Jump Live

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