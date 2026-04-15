Tari, nuovi sms truffa ai cittadini: Plures Alia rinnova l'allerta

Proseguono i tentativi di truffa ai danni dei cittadini attraverso sms relativi alla Tari. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, Plures Alia informa che sono stati rilevati nuovi messaggi fraudolenti. In questo caso, il testo segnalato è il seguente: ‘Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Tari al numero 3989349495 per comunicazioni che La riguardano’.

Si tratta di comunicazioni del tutto estranee a Plures Alia. L’azienda invita i cittadini a non richiamare i numeri indicati e a non fornire dati personali. Il ripetersi di questi episodi, con modalità e testi differenti, conferma la natura fraudolenta dei messaggi e la necessità di mantenere alta l’attenzione.

Plures Alia ricorda che le comunicazioni ufficiali non invitano mai a contattare numerazioni sospette o non verificabili, né a fornire informazioni personali tramite sms. In caso di dubbi, è sempre possibile controllare la propria posizione attraverso i canali ufficiali.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp oppure attraverso il call center: 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il proprio operatore), 0571.1969333 (rete fissa e mobile).

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