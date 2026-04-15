Tavolo delle cittadinanze, il Comune di Empoli pubblica l’avviso per individuare i 9 membri

Partiamo da una premessa. Il Comune di Empoli è partner italiano insieme a Cospe (Cooperazione per lo sviluppo nei Paesi emergenti) del nuovo progetto europeo EMV-LII dedicato all’integrazione e all’inclusione delle persone migranti co-finanziato dall'Unione Europea con fondo AMIF -, che mira a favorire l'integrazione locale delle persone con background migratorio, aumentando la loro partecipazione attiva all’interno della comunità e del territorio.

I paesi coinvolti nel progetto sono: Austria, Italia, Slovenia, Germania, Croazia, Grecia e Lussemburgo. Per l’Italia è coinvolto il Comune di Empoli in partenariato con COSPE. Il progetto durerà fino a marzo 2027.

Il Tavolo delle Cittadinanze è un punto di riferimento per le attività di informazione, aggregazione e confronto sulle questioni legate alla presenza delle persone migranti con un bagaglio di esperienze nel Comune di Empoli. La sua nascita ha lo scopo di favorire il dialogo e l'interazione tra le diverse culture e di prevenire la violenza che xenofobia, razzismo e prevaricazione possono sollecitare.

Empoli è una città plurale, ricca di storie e culture diverse. Per rendere le politiche più giuste ed efficaci, e per migliorare i servizi, c’è bisogno di ascoltare tutte le voci che compongono la nostra comunità e attraverso di essa mantenere vivo il dialogo tra amministrazione comunale e cittadini migranti. Per partecipare al Tavolo delle cittadinanze ed essere nominati ‘membri’, in questi giorni è stato pubblicato l’avviso per l’individuazione dei 9 componenti di questo organo.

Da qui la delibera sul nuovo Regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Tavolo delle Cittadinanze che è stata portata nella seduta del Consiglio comunale di Empoli riunito in assise martedì 17 febbraio 2026, approvata con 14 voti favorevoli della maggioranza, 2 voti contrari del Centrodestra per Empoli e 5 voti di astensione di Fratelli d’Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle.

“Il regolamento serve per rendere le persone migranti consapevoli delle opportunità, ma anche degli obblighi che esistono nella nostra comunità – ha dichiarato il vice sindaco del Comune di Empoli, Nedo Mennuti –. La speranza è che possano partecipare in molti al bando del Comune di Empoli che è stato pubblicato in questi giorni per dare corpo a questo organo. Empoli è una città plurale, ricca di storie e culture diverse. Per rendere le politiche più giuste ed efficaci, e per migliorare i servizi, c’è bisogno di ascoltare tutte le voci che compongono la nostra comunità e attraverso di essa mantenere vivo il dialogo tra amministrazione comunale e cittadini migranti”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Coloro che sono interessati dovranno compilare “domanda di partecipazione” in tutte le sue parti, firmata e datata, alla quale dovranno allegare una lettera motivazionale che evidenzi l’interesse a partecipare, il contributo che si intende apportare al Tavolo delle Cittadinanze e il curriculum vitae da cui risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di partecipazione e cittadinanza attiva.

L'istanza dovrà pervenire al Comune di Empoli entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ovvero entro il 14 maggio 2026 a mezzo posta certificata (PEC) con oggetto “Avviso pubblico per l’individuazione dei membri del Tavolo delle cittadinanze” da inviare al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it; oppure, tramite presentazione diretta (a mano) all’Ufficio Protocollo o all’ufficio relazioni con il pubblico, via Giuseppe del Papa 41, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

L’avviso è scaricabile al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-l-individuazione-dei-membri-del-Consiglio-degli-Stranieri-Tavolo-delle-cittadinanze

CHE COSA FA IL TAVOLO DELLE CITTADINANZE – Raccoglie opinioni tra i cittadini con background migratorio o migranti su argomenti salienti della politica locale, esprime pareri su iniziative che investono cittadini migranti o con ‘bagaglio’ migratorio, adottate da organismi istituzionali, pareri su iniziative che riguardano gli interessi collettivi della comunità empolese, promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio, si occupa di supportare la piattaforma www.empolipartecipa.it

INSEDIAMENTO E DURATA - Il ‘Tavolo’ resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Dopo il rinnovo del Consiglio comunale, verrà nominato un nuovo Tavolo. La prima riunione verrà convocata entro 30 giorni dalla nomina dal presidente del Consiglio comunale, che presiede il tavolo fino alla nomina del coordinatore o coordinatrice.

IL REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE CITTADINANZE - Il regolamento approvato il 17 febbraio 2026 che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Tavolo delle Cittadinanze sostituisce integralmente il vecchio Regolamento del Consiglio degli Stranieri approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23 febbraio 2004. Il regolamento del Tavolo delle Cittadinanze è stato frutto di un lavoro di co-progettazione e di confronto con le associazioni del territorio che lavorano con persone con esperienze migratorie

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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