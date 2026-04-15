"Terre di Pisa Bike Days", un weekend dedicato al mondo della bicicletta al Giardino Scotto

Tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile su due ruote a pedali. Presentata oggi in Sala Esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati ‘Terre di Pisa Bike Days’, dal 17 al 19 aprile al Giardino Scotto di Pisa. Un appuntamento dedicato agli appassionati, ma non solo, per scoprire il mondo della bicicletta in tutte le sue declinazioni. L’evento ospiterà incontri su sicurezza, cultura, formazione ed educazione stradale, spazi per famiglie, un’area expo dove testare modelli e confrontarsi con i produttori e varie proposte per montare in sella e scoprire il territorio.

All’incontro hanno preso parte il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, il segretario generale della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, l’assessore alle attività produttive, commercio, turismo e demanio marittimo Paolo Pesciatini, ed il co-founder e managing director di Movestro Fabrizio Ravasio. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras hanno inviato i loro saluti alla vigilia della manifestazione.

“La prima edizione del ‘Terre di Pisa Bike Days’ – ha commentato il presidente Giani - rappresenta un passo avanti fondamentale per la nostra idea di Toscana. Abbiamo unito due pilastri strategici: il turismo sostenibile e la mobilità dolce. Percorrere in bicicletta le colline pisane, tra borghi, vigneti e ciclabili di pregio, significa vivere il territorio in modo autentico, rispettoso e lento. È così che vogliamo promuovere la nostra regione: accogliente, green e a misura di viaggiatore. Questa due giorni non è solo un evento sportivo, ma un modello virtuoso per il futuro del turismo toscano”.

“Il bike continua ad essere uno degli elementi trainanti dell'offerta turistica su tutto il territorio regionale - ha sottolineato l’assessore Marras -, capace di attrarre visitatori consapevoli e far crescere l’economia locale in modo sostenibile. Accogliamo dunque con favore questa prima edizione del Terre di Pisa bike days che propone una formula originale per far conoscere e vivere le proposte del territorio collegate alla bici”.

“Questa è una terra – ha ricordato il direttore Tapinassi - che ha una lunghissima tradizione di amore la bicicletta ed è partendo da questa questa storia che abbiamo realizzato un lavoro unico in Italia: l'Atlante della bicicletta, una mappatura attenta del territorio che ci ha consentito di certificare 20mila chilometri di percorsi in bicicletta scaricabili, 5mila dei quali fuori strada. Questo ci ha posto in qualche maniera al primo posto in Italia in termini di offerta cicloturistica e anche l’iniziativa che presentiamo oggi ne è conferma”.

La tre giorni è organizzata da Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidata dal Comune di Pisa, con la partecipazione tecnica di Movestro, leader nell’organizzazione di eventi ciclistici e ideatore del format, ed il patrocinio della Regione.

“Presentare oggi l Terre di Pisa Bike Days nella sede della Regione Toscana – afferma Valter Tamburini, Presidente Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - conferisce ulteriore valore a un progetto che nasce da una visione condivisa tra istituzioni e partner del territorio pisano. Questa manifestazione rappresenta un tassello concreto della strategia con cui intendiamo rafforzare il posizionamento delle "Terre di Pisa" come destinazione attrattiva per un turismo sostenibile, esperienziale e di qualità. Come Camera di Commercio crediamo in iniziative capaci di generare ricadute reali per il sistema economico locale, valorizzando in modo integrato paesaggio, imprese, accoglienza e identità territoriale, con l’obiettivo di trasformare una vocazione del territorio in una leva stabile di competitività e sviluppo”.

“Il Pisa Bike Days – sottolinea Paolo Pesciatini Assessore alle Attività produttive, Commercio, Turismo e Demanio marittimo - è un evento che riesce a coniugare e valorizzare in modo efficace il territorio delle Terre di Pisa, unendo sport, natura, enogastronomia, attività culturali e identità locale. Rappresenta una grande vetrina capace di far scoprire anche luoghi meno conosciuti, strade panoramiche e prodotti tipici, contribuendo in maniera diffusa all’economia del territorio. Il cicloturismo riveste un ruolo particolarmente importante per questa area, poiché promuove un modello di turismo sostenibile e favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici. In questo contesto, la manifestazione va a consolidare un’immagine autentica, attrattiva e duratura delle Terre di Pisa. Il lavoro condiviso e il coinvolgimento attivo dei Comuni della Comunità d’Ambito, insieme alle istituzioni locali, hanno ulteriormente rafforzato l’efficacia dell’evento, consentendo di amplificare il valore di tutto il nostro contesto territoriale.”

"Siamo pronti a dare il via all’evento e ci sono tutti i presupposti per un grande successo - afferma Fabrizio Ravasio, Managing Director Movestro S.r.l. - La risposta dei brand è stata molto positiva e il territorio si conferma perfetto per ospitare questa manifestazione. Anche le richieste per le ride e le iscrizioni sono già numerose: segnali concreti che ci fanno guardare con grande fiducia ai prossimi giorni”.

Il programma degli organizzatori

A pochi giorni dal taglio del nastro, il programma si presenta con proposte pensate per ogni tipo di ciclista. Le esperienze in sella includono quattro grandi ride guidate, ciascuna legata a una diversa community. Si parte il 17 aprile con la Gravel del Lago di Massaciuccoli: 35 km con dislivello minimo, un percorso gravel ideale per gli amanti delle strade bianche e dei paesaggi naturali intorno al lago. Il 18 aprile sarà il momento del protagonista assoluto il Bike Trail di 100 km. Pensato per i più esperti, questo itinerario percorre un tratto strategico del Terre di Pisa Bike Trail che è una rete di oltre 530 km mappata dalla Camera di Commercio per posizionare il territorio tra le grandi destinazioni europee del cicloturismo, capace di offrire servizi e percorsi d’eccellenza 365 giorni l'anno. La ride partirà dal Giardino Scotto per attraversare le Colline della Valdera e concludersi, al tramonto, sulla spiaggia del Litorale pisano, raccontando l’anima outdoor del territorio tra natura, borghi e soste gastronomiche Sempre il 18 aprile, l’Urban Ride del Mare, adatta a tutti – anche alle famiglie – si sviluppa lungo la ciclovia del Trammino, con una sosta relax vista mare. A chiudere, il 19 aprile, la Road Ride della Montagna: 50 km con dislivello impegnativo, per vivere l’emozione del Monte Serra.

Parallelamente, il villaggio ospiterà un’area expo aperta gratuitamente al pubblico, dove i visitatori potranno testare le ultime novità del mercato e confrontarsi direttamente con i produttori. Ampio spazio è dedicato alla cultura e alla formazione. Il Giardino Scotto sarà infatti teatro di seminari di rilievo, come la tavola rotonda nazionale "Strade Sicure per Tutti" sulla sicurezza ciclistica e il seminario formativo per giornalisti sul turismo su due ruote, focalizzato sulle sfide dell'intelligenza artificiale e della sostenibilità nella comunicazione. Arricchiranno il programma le presentazioni editoriali di Guido Rubino, guida completa dell’arte della pedalata e di Ornella D’Alessio, dedicata alla riscoperta dei tracciati ferroviari dismessi trasformati in "Vie Verdi".

Infine, l'edizione 2026 rivolge un’attenzione particolare alle famiglie grazie al Bike Park “Il Campetto”. Quest'area, dedicata ai bambini dai 2 ai 12 anni, offrirà un percorso di prova con curve paraboliche e piccoli ostacoli progettato per stimolare l’equilibrio in totale sicurezza. In collaborazione con Ami Bike, maestri certificati accompagneranno i più piccoli nell’apprendimento delle basi della pedalata, rendendo la manifestazione un evento inclusivo e aperto a tutte le generazioni. A completare l'offerta per i più giovani, uno spazio è dedicato alla sensibilizzazione con tre appuntamenti speciali dedicati all'educazione stradale: sabato 18 aprile (ore 11:00 e ore 16:00) e domenica 19 aprile (ore 11:00), i bambini potranno fare pratica all'aperto direttamente al Giardino Scotto sotto la guida degli agenti della Polizia Locale, imparando a muoversi in città con consapevolezza e nel rispetto delle regole.

INFO EVENTO

Location: Giardino Scotto – Lungarno Fibonacci 2 – Pisa

Date: 17–19 aprile 2026

Ingresso: libero (registrazione richiesta per test bike e ride guidate)

Iscrizioni: aperte su Eventbrite https://terredipisabikedays.eventbrite.it

Info: terredipisabikedays.it

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