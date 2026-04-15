Torna il corso di ciclomeccanica della Ciclofficina empolese: per chi ha una bici e vuole imparare a prendersene cura; per chi ancora non ce l’ha e, invece di comprarla nuova, ne adotta una vecchia e la rimette in strada.

Impareremo come è nato e si è evoluto il veicolo più sano ed ecologico; a cavarsela da soli quando salta la catena, si buca la ruota, il cambio non cambia, il freno non frena; a risparmiare e divertirsi offrendo nuove occasioni a vecchi rottami. Perché con la bici, come nella vita, chi sa fare resta in sella, chi non sa fare torna a piedi.

Il corso è gratuito, basta essere soci della Ciclofficina empolese: una quota associativa annuale di 10 euro per accedere liberamente all’officina e partecipare a tutte le numerose iniziative.

PROGRAMMA

Lunedì 4 maggio, ore 21:30. La bicicletta: storia, evoluzione e caratteristiche.

Lunedì 11 e 18 maggio, ore 21:30. Dimostrazioni ed esercitazioni di manutenzione.

Domenica 24 maggio, orario da definire. Partecipazione a EcoVinci 2026 e consegna dei diplomi.

Appuntamento presso la sede della Ciclofficina empolese, in via Rozzalupi 57 (vecchi macelli, accanto al distretto socio–sanitario).

ISCRIZIONE

Il corso di ciclomeccanica è per tutti, adulti e ragazzi. Per garantire il massimo supporto e adeguati spazi di lavoro, non possiamo ospitare più di 15 persone. Ci si prenota passando in sede — lunedì sera e mercoledì pomeriggio — o scrivendo a: ciclofficinaempolese@gmail.com.

Maggiori informazioni sul sito ciclofficinaempolese.it.

Fonte: Ufficio Stampa

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