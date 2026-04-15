Ricerca sui tumori rari, importante premio per l’Oncologia di Prato

Un importante riconoscimento nazionale premia l’impegno nella ricerca oncologica dell’Asl Toscana centro. Il dottor Giacomo Giulio Baldi, medico oncologo della Struttura di Oncologia Medica dell’ospedale Santo Stefano di Prato, diretta dalla dott.ssa Laura Biganzoli, è stato insignito del Premio alla ricerca nei sarcomi “Dario Vese”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi all’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito della XXIX Riunione Annuale dell’Italian Sarcoma Group e in questa occasione il dottor Baldi ha presentato i risultati dello studio alla comunità scientifica riunita per l’evento. Il premio, giunto alla sua terza edizione, è stato istituito nel 2023 dall’Italian Sarcoma Group ETS ed è destinato a ricercatori italiani che si sono distinti per contributi originali e innovativi nella ricerca clinica o traslazionale sui sarcomi.

La Commissione Scientifica ha attribuito il il premio al dottor Baldi per lo studio dal titolo “Activity of chemotherapy in mesenchymal chondrosarcoma: a multicentre retrospective analysis within the Italian Sarcoma Group network”, pubblicato nel febbraio 2026 sulla rivista ESMO Open.

Il lavoro nasce dalla collaborazione tra diversi centri afferenti all’Italian Sarcoma Group, tra cui l’Oncologia Medica dell’ospedale Santo Stefano di Prato, che sotto il coordinamento del dottor Baldi hanno raccolto dati sull’efficacia della terapia medica nel condrosarcoma mesenchimale, un sarcoma ultra-raro che colpisce sia pazienti pediatrici sia adulti. Proprio l’integrazione tra centri pediatrici e dell’adulto rappresenta uno degli elementi di maggiore valore dello studio.

I risultati ottenuti hanno un impatto concreto sulla pratica clinica: evidenziano infatti come trattamenti meno intensivi, caratterizzati da un minor numero di cicli e farmaci, possano garantire un’efficacia comparabile riducendo al contempo la tossicità per i pazienti. Inoltre, lo studio conferma l’attività della trabectedina (farmaco antitumorale) in questa specifica patologia.

“Queste evidenze –spiega il dottor Giacomo Giulio Baldi - costituiscono la base per nuovi progetti di ricerca attualmente in corso all’interno dell’Italian Sarcoma Group, tra cui uno studio prospettico con trabectedina e ulteriori iniziative di ricerca traslazionale finalizzate ad approfondire la biologia di questo tumore raro”.

Al progetto di ricerca hanno contribuito anche la dott.ssa Serena Bazzurri, oncologa impegnata nella gestione dei pazienti con sarcoma, e la dott.ssa Chiara Biagioni, bioinformatica, entrambe della struttura di Oncologia Medica di Prato.

“Questo riconoscimento – dichiara la dott.ssa Silvia Scoccianti, direttrice del Dipartimento Oncologico dell’Asl Toscana centro - testimonia l’elevato livello delle competenze professionali presenti nella nostra Azienda e la nostra partecipazione attiva in collaborazioni nazionali ed internazionali. Investire nella ricerca significa offrire ai pazienti opportunità di cura sempre più efficaci e innovative, e questo traguardo ne è una concreta dimostrazione.”

“Siamo orgogliosi di un riconoscimento così importante che premia il lavoro di squadra – sottolinea la dott.ssa Laura Biganzoli, direttrice SOC Oncologia Medica - Lo studio coordinato dal dottor Baldi affronta un ambito complesso come quello dei sarcomi ultra rari e offre indicazioni importanti per migliorare la qualità delle cure e la sostenibilità dei trattamenti”.

“Ringrazio tutti i professionisti che hanno partecipato alla ricerca - commenta la dott.ssa Maria Teresa Mechi, direttrice sanitaria di presidio e della Rete Ospedaliera – un riconoscimento nazionale di grande valore che conferma l’impegno dell’Azienda nel promuovere una ricerca clinica di qualità e l’impegno sul campo per migliorare la qualità di vita delle persone con tumore, compresi i tumori rari”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

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