Use Rosa Scotti: lesione al crociato per Logoh, stagione finita

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Logoh si è infortunata in gara uno dei quarti di finale. La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro

E’ purtroppo grave l’infortunio di cui è rimasta vittima Caterina Logoh in gara uno dei quarti di finale contro Umbertide. La risonanza a cui l’esterna dell’Use Rosa Scotti si è sottoposta ieri ha evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. La sua stagione è quindi finita e, nei prossimi giorni, la giocatrice e la società decideranno come procedere per l’intervento di ricostruzione.
Tutta la grande famiglia biancorossa abbraccia Caterina in attesa di rivederla quanto prima in campo.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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