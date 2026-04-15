Uso improprio del David, scattano diffide a Firenze: coinvolta anche un’azienda di spurghi

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

La Galleria dell'Accademia interviene contro utilizzi non autorizzati dell’immagine del capolavoro di Michelangelo

Scattano le diffide per l’uso improprio dell’immagine del David di Michelangelo, uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio culturale italiano. A comunicarlo è la Galleria dell'Accademia insieme ai Musei del Bargello, che hanno avviato azioni contro diversi casi di utilizzo non autorizzato dell’opera. Il caso era scoppiato a seguito dell'uso del David per alcune iniziative politiche del movimento di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale.

Secondo quanto riferito, si "sta attualmente monitorando numerosi casi di utilizzo improprio e non autorizzato dell'immagine del David di Michelangelo" e, "a fronte di tali abusi, sono già state avviate specifiche azioni di diffida".

Tra i casi segnalati anche una campagna pubblicitaria di un’azienda di spurghi, in cui la statua è raffigurata mentre si tura il naso, immagine comparsa su alcuni autobus cittadini.

A segnalare il David usato nella pubblicità dell'azienda di spurghi era stato anche lo stesso Roberto Vannacci lunedì scorso, sui social: mostrando la foto del bus con la reclame, si è chiesto "se anche il David puzzone è stato autorizzato dalla Galleria dell'Accademia" e se la stessa, "così solerte nel caso che ha coinvolto Futuro Nazionale, si è già attivata per la tutela dei beni culturali. Una cosa è certa, che in questo caso il fine di lucro c'è. Lo sapremo presto visto che abbiamo avviato una richiesta di accesso agli atti per questo ed altri casi che coinvolgono altri partiti politici".

Sull’utilizzo dell’immagine da parte di movimenti politici è intervenuto il direttore dei musei, Andreina Contessa, sottolineando che "l'uso politico delle immagini del patrimonio artistico può risultare incompatibile, poiché trasforma un bene collettivo in uno strumento di propaganda". Dal museo arriva infine un richiamo alla responsabilità collettiva: "il patrimonio pubblico, pur essendo accessibile a tutti, è anche una responsabilità condivisa dalla collettività".

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
15 Aprile 2026

Omicidio dei suoceri a Firenze, PG Cassazione chiede conferma dei 30 anni per Elona Kalesha

È in corso oggi in Cassazione il processo a carico di Elona Kalesha, 42enne di origine albanese imputata di duplice omicidio e vilipendio di cadavere per la morte dei genitori [...]

Toscana
Cronaca
15 Aprile 2026

Tari, nuovi sms truffa ai cittadini: Plures Alia rinnova l'allerta

Proseguono i tentativi di truffa ai danni dei cittadini attraverso sms relativi alla Tari. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, Plures Alia informa che sono stati rilevati nuovi messaggi fraudolenti. [...]

Firenze
Cronaca
15 Aprile 2026

Deve scontare tre anni per rapina e lesioni, arrestato 37enne alle Cascine

Eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni da parte della Polizia di Stato. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Firenze, che [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina