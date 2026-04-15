"Dobbiamo smetterla con il pensare alla formazione tecnico-professionale come un percorso di serie B. Ci sono opportunità di carriera, di professioni ben retribuite, ma soprattutto di essere assunti realizzando appieno i propri talenti, fornendo un contributo alla competitività del nostro sistema imprenditoriale".

A dirlo è stato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che questa mattina è intervenuto in diretta streaming dalla Casa del Made in Italy nel corso di un'iniziativa della CNA a Vinci per promuovere l'artigianato, in occasione delle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy e del 574esimo compleanno di Leonardo da Vinci. Presenti all'incontro il sindaco Daniele Vanni, il presidente nazionale CNA Dario Costantini, i dirigenti dell'associazione e gli alunni della scuola media 'Venturino Venturi' di Loro Ciuffenna (Arezzo).

Leonardo da Vinci, prima ancora di essere il grande 'Genio' inventore, fu un artigiano che imparò il mestiere nelle botteghe. Proprio per questo la CNA ha scelto il borgo vinciano come scenario dell'incontro, con l'obiettivo di far conoscere ai giovani studenti il mondo dell'artigianato. L'iniziativa ha rappresentato anche un'occasione per promuovere tra i giovani le opportunità offerte dalla formazione tecnico-professionale.

"Ringrazio la CNA, il presidente Dario Costantini e tutto il gruppo di dirigenti che ci ha coinvolto in questo progetto - ha detto il sindaco in apertura -. Oggi voi ragazze e ragazzi siete i veri protagonisti di questa giornata e avete scelto il giorno ideale per venire a Vinci: per la nostra comunità questa data ha un valore enorme. Ringrazio la CNA per il lavoro che svolge nei territori e per la volontà di incontrare le nuove generazioni, facendo conoscere l'importanza delle attività professionali, dell'artigianato e dell'impresa".

"Vinci è conosciuta in tutto il mondo - ha detto Dario Costantini -. È un posto speciale, perché qui è nato Leonardo. Sono qui insieme ad altri dirigenti della CNA: noi, come in una squadra di calcio, giochiamo insieme per fare gli imprenditori. Quando chi ci governa fa una legge che riteniamo ingiusta per le nostre imprese, la CNA interviene per difenderle. Abbiamo però un problema: molti giovani non vogliono più fare gli imprenditori. Uno dei compiti della nostra associazione è proprio quello di incontrare i ragazzi e far conoscere loro il mondo dell'impresa, affinché possano considerare, un domani, questa opportunità. Per questo stiamo entrando nelle scuole, per avvicinare i giovani alla cultura d'impresa".

Ha preso poi la parola il ministro Valditara, che rivolgendosi agli studenti ha ricordato come: "Leonardo nasce artigiano, impara il mestiere e applica poi il suo straordinario genio, trasformando in arte ciò che con le sue mani aveva iniziato a fare. Il lavoro dell'artigiano è estremamente creativo, richiede impegno, fatica, intelligenza e genialità. Creare qualcosa di nuovo e di bello è una straordinaria forma di intelligenza. Per questo dobbiamo avviare, prima ancora che nella scuola, una vera e propria rivoluzione culturale che valorizzi il lavoro dell'artigiano e di tutti coloro che sviluppano il Made in Italy, con quella produzione straordinaria che ci rende unici nel mondo".

Il ministro ha poi sottolineato l'importanza di rafforzare il rapporto tra scuola e impresa: "Con le associazioni di categoria vogliamo portare imprenditori e artigiani nelle scuole, come autentici missionari, per far capire la bellezza del loro lavoro".

Infine, Valditara è tornato sul tema della formazione tecnico-professionale e sul nuovo percorso 4+2 sottolineando che "offre tantissime opportunità di lavoro. Pensate che siamo arrivati già a 11500 iscritti nel primo anno. Complessivamente, nei tre anni di attivazione, abbiamo superato i 20mila iscritti. Se continueremo di questo passo, nei prossimi cinque anni potremo arrivare a 100mila studenti coinvolti in un percorso innovativo che rafforza la collaborazione tra scuola e impresa, tra formazione e mondo del lavoro".

"Abbiamo bisogno del vostro contributo, della vostra genialità e dei vostri talenti - ha concluso il ministro rivolgendosi agli studenti -. Esistono lavori che possono offrirvi un grande futuro, e giornate come questa servono proprio a sensibilizzare i ragazzi in vista delle scelte decisive per il loro futuro".

Niccolò Banchi

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