VoipVoice compie 20 anni, nuovo logo e nuovi servizi di connettività

VoipVoice, realtà italiana pioniera nella connettività e nelle comunicazioni VoIP business-oriented, quest’anno celebra il suo 20º anniversario e lo fa anche con un restyling strategico e un rinnovato posizionamento di mercato. Il nuovo logo è la nuova immagine dell’azienda che dal 2006 accompagna la trasformazione digitale di migliaia di imprese italiane, evolvendosi da provider VoIP a partner tecnologico completo per connettività e servizi digitali innovativi.

“Questo traguardo rappresenta per noi un momento di riflessione e una spinta verso il futuro,” dichiara Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice. “Il nostro restyling sintetizza ciò che siamo diventati e chi vogliamo essere: un’azienda che mette al centro innovazione, relazione con il cliente e visione strategica per il domani.”

Due decenni di storia non sono soltanto un traguardo da raccontare ma le basi da cui partire per disegnare il futuro della connettività intelligente per le imprese italiane e il conseguente rinnovamento dell’immagine aziendale nasce proprio con l’obiettivo di dare vita a una proposition evoluta, che riflette una strategia orientata alla crescita sostenibile, all’innovazione e alla centralità dei clienti e partner.

Il restyling del brand, infatti, non è solo estetico ma riflette un’evoluzione profonda dell’azienda da sempre osservatorio privilegiato, interprete e precursore delle tendenze tecnologiche e dei bisogni delle imprese italiane e che oggi abbraccia connettività, voce, soluzioni cloud, intelligenza artificiale e servizi a valore aggiunto in un’unica visione integrata.

Con 20 anni di esperienza, oltre 15.000 clienti e una rete di 600 rivenditori, VoipVoice si posiziona tra i principali operatori italiani della connettività. Un traguardo costruito attraverso scelte strategiche mirate, continui investimenti tecnologici e una capacità distintiva di anticipare le dinamiche del mercato, accompagnando l’evoluzione delle soluzioni di comunicazione.

I risultati economici confermano la solidità del percorso: negli ultimi cinque anni l’azienda ha registrato una crescita media annua del fatturato del 22%, raggiungendo nel 2025 i 16,4 milioni di euro, con una previsione di ulteriore espansione fino a 20 milioni di euro nei prossimi due anni. Performance che evidenziano la forza del modello di business e una strategia orientata allo sviluppo sostenibile, supportata da investimenti costanti in risorse e competenze per garantire la continuità dei propri servizi.

In occasione di questa ricorrenza, l’azienda riafferma la propria visione d’avanguardia annunciando il debutto di due nuovi servizi di connettività, progettati per ampliare in modo concreto l’esperienza con cui imprese e utenti privati usufruiscono della rete.

Primo fra tutti l’integrazione delle connessioni mobile che segna un’evoluzione verso un modello di operatore convergente fisso-mobile. L’ampliamento consente di integrare voce, dati e mobilità in un’unica infrastruttura tecnologica e contrattuale, rafforzando il posizionamento competitivo nel segmento business.

Nell’offerta pionieristica non poteva mancare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che potenzia il proprio ecosistema di servizi di connettività per monitorare, controllare e migliorare automaticamente il funzionamento della rete, rendendola più veloce, affidabile ed efficiente.

“In un contesto in cui la connettività rappresenta un fattore determinante di competitività, garantire un accesso alla rete affidabile e diffuso significa creare le condizioni per crescita economica, innovazione e inclusione digitale. Ridurre il divario tecnologico e offrire infrastrutture performanti non è solo una scelta industriale, ma una leva strategica per rafforzare il tessuto produttivo e assicurare pari opportunità di sviluppo a imprese e territori. In questo scenario, la capacità di coniugare tecnologia evoluta, competenze specialistiche e supporto costante diventa un elemento chiave per accompagnare aziende e comunità in un percorso di trasformazione digitale sostenibile e competitivo,” conclude Gabriele Nannotti, Founder di VoipVoice.

Fonte: Ufficio Stampa

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