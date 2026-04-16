A San Gimignano torna 'Pagine di Primavera' con il libro 'Vista con Sophia'

Si intitola “Vista con Sophia” il libro protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna letteraria ‘Pagine di Primavera’, in programma sabato 18 aprile alle ore 17 al Centro Civico comunale "Le granaglie". Il libro sarà presentato da Duccio Limberti, autore insieme a Sofia Rondelli, che dialogherà con Elda Lettieri, presidente dell’associazione Selena Italy. La rassegna letteraria è organizzata dal Comune con la collaborazione di Pro Loco, Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, Dalet Associazione Culturale e Giovanna Romano.

Il libro “Vista con Sophia” racconta l’incontro e una collaborazione speciale tra gli autori: Duccio Limberti, non vedente dalla nascita, autore e testimone della percezione sensoriale non visiva, e l’amica Sofia Rondelli, pittrice e illustratrice attiva nella ricerca sul linguaggio visivo e sulle sue connessioni con l’interiorità. Il risultato è un libro che racconta un dialogo intenso ed esplora la percezione del mondo attraverso i sensi, la memoria, l’immaginazione e la relazione con gli altri, affrontando la disabilità non solo come condizione fisica, ma come esperienza interiore ricca di sfumature e consapevolezze.

“È con grande piacere - afferma il vicesindaco e assessore con delega alla valorizzazione del patrimonio culturale, Niccolò Guicciardini - che accogliamo nella nostra rassegna ‘Pagine di Primavera’ il sangimignanese Duccio Limberti, persona straordinaria nella musica e adesso anche nella letteratura. La sensibilità di Duccio traspare nelle pagine di un libro prezioso, che insegna tanto e trasmette una bellissima empatia”.

Fonte: Ufficio Stampa

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