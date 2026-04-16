Al Teatro Pacini in scena Andrea Pennacchi con 'Una piccola Odissea'

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio grande chiusura di stagione con Andrea Pennacchi in 'Una piccola Odissea'

Mercoledì 22 aprile alle ore 21:30 Andrea Pennacchi calca il palcoscenico con UNA PICCOLA ODISSEA, accompagnato dalle musiche dal vivo Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Annamaria Moro.  Andrea Pennacchi, già noto al grande pubblico per cinema e tv e premio Nastro d’Argento 2023, accompagna gli spettatori con passione e ironia in un viaggio personale e teatrale nel mondo dell'Odissea. Una Piccola Odissea è una performance intensa e intima, un racconto orale a più voci, autentica celebrazione del narrare come atto di condivisione e resistenza culturale.

In scena si intrecciano passato e presente, epica e quotidiano, punti di vista diversi dei vari personaggi, con ironia e profondità. Lo spettacolo esplora il modo in cui le storie si tramandano: attraverso la voce di Odisseo, dei suoi compagni, di Telemaco, di Penelope, di aedi invisibili - fino a prendere parte di una memoria collettiva.

Afferma Andrea Pennacchi: «Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto: quando ero alle medie, mio padre gestiva lo stand dei libri alla festa dell’Unità del mio quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato una versione in prosa della Garzanti, e mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero: era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla. Partiremo dalla capanna dei racconti, quella capanna del chiaro Eumeo, principe e guardiano di porci, in cui inizia la vera e propria riconquista di Itaca da parte di Odisseo. L’Odissea così vicina alla mia infanzia, nucleo rovente da cui è nato il mio amore per il racconto».

Lo spettacolo chiude la dodicesima stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

 

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
15 Aprile 2026

Elezione del nuovo Presidente della Banda Musicale di Fucecchio

La Filarmonica “A. Mariotti” informa che in data 28 aprile alle ore 21, all’Auditorium del Parco Corsini, è convocata l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente. Tutti i soci [...]

Fucecchio
Attualità
15 Aprile 2026

Fucecchio per lo Sport: una giornata dedicata alle eccellenze sportive del territorio

Il Comune di Fucecchio – in collaborazione con la consulta dello sport - è lieto di presentare “Fucecchio per lo Sport”, l’evento in programma sabato 18 aprile 2026 presso il [...]

Firenze
Attualità
14 Aprile 2026

Dieci morti sul lavoro in Toscana a inizio 2026: la regione è in 'zona rossa'

Lieve calo, ma le notizie non sono così positive. Si parla di morti sul lavoro in Toscana, nei primi mesi del 2026 sono state dieci e il dato - aggiornato [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina