Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di Siena

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Day delle lauree magistrali, per presentare i 38 corsi di laurea di secondo livello, di cui 16 percorsi erogati in lingua inglese e due in modalità mista (blended).

Sono in programma a Siena il 21 aprile tre appuntamenti organizzati, rispettivamente, dai gruppi di discipline: della Scuola di Economia e Management, al complesso universitario San Francesco (piazza San Francesco, 7); delle Scienze sperimentali, mediche e sanitarie, presso il complesso di San Miniato (via Aldo Moro 2); delle Scienze Matematiche e Ingegneria, presso la sede universitaria San Niccolò (via Roma, 56).

Il 6 maggio sarà la volta delle lauree magistrali con sede ad Arezzo, con presentazioni presso il campus universitario del Pionta (viale Cittadini, 33 - Arezzo). Saranno illustrati i corsi: Lingue per l'impresa e lo sviluppo, Storia e filosofia, Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni, Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza.

Seguirà, l’11 maggio a Siena, la presentazione dei corsi magistrali in ambito umanistico, storico-letterario, delle scienze politiche, sociale e della comunicazione, in programma nell’Aula Magna del Rettorato (Banchi di Sotto, 55).

Nell’anno accademico in corso sono 1.350 le studentesse e gli studenti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che hanno scelto Siena per proseguire il proprio percorso di alta formazione e specializzazione universitaria iscrivendosi ai corsi di laurea magistrale.

“Le ragioni di questi risultati positivi sono diverse”, commenta il professor Federico Pulselli, delegato all’Orientamento. - “Tra queste, l’interesse per l’offerta formativa magistrale dell’Ateneo, da sempre orientata all’innovazione e alla ricerca, i progressivi miglioramenti nei ranking nazionali e internazionali, e il valore del contesto territoriale. La bellezza e il fascino di Siena, insieme alle sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, rappresentano ambienti ideali per la crescita personale e professionale degli studenti”.

Il programma completo degli appuntamenti, in aggiornamento, è disponibile online al link: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day-lauree-magistrali .

Fonte: Università di Siena

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