Al via i lavori di risanamento della rete idrica a Certaldo

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 20 aprile, Acque S.p.A., tramite la propria impresa appaltatrice, darà avvio agli interventi conclusivi di risanamento della rete idrica nel capoluogo.
I lavori interesseranno in particolare il tratto di Borgo Garibaldi compreso tra l’incrocio con via De Amicis e il civico 37, in corrispondenza dell’accesso agli uffici comunali, alla biblioteca e alla Polizia Municipale.
L’intervento prevede il rifacimento della linea idrica centrale e di tutti gli allacciamenti alle utenze presenti nel tratto interessato, su entrambi i lati della strada. Al termine delle operazioni sarà effettuata la riasfaltatura completa del tratto stradale coinvolto.
Durante l’esecuzione dei lavori la viabilità sarà garantita, ma potranno verificarsi limitazioni alla sosta per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività. L’impresa esecutrice provvederà a presegnalare i divieti con almeno 48 ore di anticipo.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prendere visione della segnaletica temporanea.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
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