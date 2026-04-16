Lutto nel calcio, è morto Alex Manninger: aveva 48 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere austriaco, morto oggi all'età di 48 anni in un tragico incidente stradale avvenuto in Austria. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava sarebbe stato coinvolto in uno scontro con un treno nei pressi di un passaggio a livello.

Manninger ha avuto una lunga carriera tra Austria, Inghilterra, Spagna e soprattutto Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2011-12.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio

Tra i primi a esprimere vicinanza alla famiglia c'è la Fiorentina, club in cui Manninger ha militato nella stagione 2001-2002, ha voluto ricordarlo con una nota ufficiale: "La Fiorentina piange la scomparsa improvvisa di Alex Manninger, portiere viola nella stagione 2001-2002, con una lunga carriera in Italia e come estremo difensore della Nazionale austriaca. Tutta la società si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore".

"A nome del Presidente Jonas Bodin e di tutto l'organigramma, esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere bianconero e protagonista di pagine importanti della storia del Siena - ha dichiarato il Siena FC -. Difensore della porta del Siena nelle stagioni di Serie A 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008, con oltre 80 presenze, Manninger è stato uno dei simboli degli anni nella massima serie, distinguendosi per doti umane, oltre che professionali. Il suo talento lo ha portato nel corso della sua carriera a vestire maglie prestigiose del panorama europeo, tra cui Arsenal, Juventus e Liverpool, lasciando ovunque il segno delle sue qualità. La notizia della sua prematura scomparsa a seguito di un incidente stradale ci colpisce profondamente. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, conservando per sempre il ricordo di un uomo e di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città".

Dalla Juventus, dove il portiere ha lasciato un segno importante nella sua carriera, arriva un messaggio di grande partecipazione al lutto: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".

Il Torino, ricordando la sua esperienza in granata, ha dichiarato: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di Alex Manninger".

Anche il Bologna ha voluto ricordare l'ex estremo difensore: "Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Alexander Manninger, che aveva vestito la maglia rossoblù nella stagione 2003-04. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze".

A unirsi al lutto anche la Lazio: "Tutto il gruppo squadra, riunito per l’odierna seduta di allenamento, esprime il suo più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alex Manninger. Il Club biancoceleste si unisce al lutto della famiglia dell'ex portiere di Fiorentina, Bologna, Torino, Siena e Juventus".

Anche il Napoli si unisce al dolore, con le parole del presidente Aurelio De Laurentiis e del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo".

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