Allagamento in viale Petrarca, interrogazione di FdI Empoli

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta orale in Consiglio comunale in merito all’allagamento verificatosi in viale Petrarca, nel tratto compreso tra la rotonda di via Carrucci e l’incrocio con via Masini, sul lato verso via Romboli, in occasione dell’ultimo evento temporalesco.

Si tratta di un episodio che non può essere liquidato come un semplice disagio momentaneo. L’acqua ha invaso non solo la carreggiata, ma anche il marciapiede, arrivando fino alla soglia di negozi e abitazioni e costringendo residenti e commercianti a muoversi in condizioni di evidente difficoltà. A rendere ancora più critica la situazione è stato anche il passaggio dei veicoli, che ha provocato il noto “effetto onda”, con ulteriori schizzi e proiezioni d’acqua verso i pedoni.

Il giorno successivo all’evento, inoltre, le caditoie presenti nella zona risultavano occluse. Un elemento che impone una riflessione seria sullo stato della manutenzione e sulla capacità di smaltimento delle acque meteoriche in un tratto urbano frequentato, dove sicurezza, accessibilità e normale fruibilità degli spazi pubblici dovrebbero essere garantite in modo costante.

Con questa interrogazione, il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Empoli chiede all’amministrazione comunale di chiarire se fosse a conoscenza dell’episodio, se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici, se sia stata accertata l’occlusione delle caditoie e con quale frequenza vengano eseguiti gli interventi di pulizia e manutenzione nella zona e nelle aree più esposte a fenomeni di ristagno. Soprattutto, Fratelli d’Italia chiede di sapere se ci si trovi di fronte a una criticità episodica oppure a un problema strutturale che richiede misure più incisive.

Il capogruppo Cosimo Carriero dichiara: “Quando un tratto di strada urbana si allaga fino a coinvolgere il marciapiede e l’accesso a negozi e abitazioni, il tema non è più soltanto il disagio, ma diventa quello della sicurezza e dell’efficienza della manutenzione. Per questo chiediamo risposte puntuali e interventi concreti”.

La consigliera Francesca Peccianti aggiunge: “Non è accettabile che residenti e commercianti debbano attraversare l’acqua per raggiungere casa o il proprio lavoro. La prevenzione passa anche dalla regolarità della pulizia delle caditoie e da controlli seri nei punti più esposti della città”.

Il consigliere Danilo Di Stefano sottolinea: “Se il giorno successivo a un evento meteorologico le caditoie risultano ancora occluse, è doveroso capire se si sia trattato di una carenza manutentiva o di una criticità più profonda della rete di smaltimento. Su questi aspetti servono accertamenti chiari e una linea di intervento rapida”.

Fratelli d’Italia Empoli auspica che il Comune intervenga tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità delle caditoie e per prevenire il ripetersi di episodi analoghi in occasione delle prossime precipitazioni intense. La città ha bisogno di attenzione costante, programmazione manutentiva e risposte puntuali, non di intervenire soltanto quando il problema è già esploso.

Fonte: Ufficio stampa

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