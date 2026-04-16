Apertura straordinaria per Casa Pontormo a Empoli

Apertura straordinaria della Casa Pontormo, la casa natale di Jacopo Carucci, detto il Pontormo (via Pontorme, 97, Empoli), in occasione delle “Giornate Internazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri”.
Il giorno da segnare in agenda è: domenica 19 aprile 2026, in orario dalle 15.30 alle 17.30, ingresso gratuito.
Per informazioni sulle “Giornate” consultare il link dedicato: https://www.casedellamemoria.it/it/giornate-internazionali-delle-case-dei-personaggi-illustri-2026-prenotazione-visite.html
Per informazioni su apertura e su Casa Pontormo contattare il numero telefonico 0571 757067, oppure inviare una email all’indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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