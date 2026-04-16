ARTour a Firenze: artigianato artistico in piazza Strozzi

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile ARTour Il Bello in Piazza torna ad animare Piazza Strozzi con una nuova edizione della mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. Dalle 10 alle 20, per tre giorni, il centro di Firenze ospiterà una selezione di artigiani che raccontano, attraverso le loro creazioni, la ricchezza, la qualità e la varietà del saper fare toscano.

Promossa da CNA Firenze Metropolitana, con Regione Toscana, Comune di Firenze, Enegan, Ambiente Impresa, Oltrarno Promuove 2.0 e Artex, l’iniziativa offre a cittadini e visitatori l’opportunità di entrare in contatto diretto con chi produce, scoprendo non solo gli oggetti ma anche le storie, le tecniche e i percorsi che stanno dietro a ogni lavorazione.

Dai gioielli alla ceramica, dall’abbigliamento sartoriale alla maglieria in fibre pregiate, dalla pelletteria alla tessitura a mano, fino al mosaico artistico, alla pittura tradizionale e alla tipografia artigiana: ARTour costruisce un percorso che mette in dialogo tradizione e ricerca contemporanea, evidenziando come l’artigianato locale continui a evolversi senza perdere il legame con il territorio.

La mostra mercato si conferma così non solo come occasione di acquisto di pezzi unici, ma anche come spazio di incontro e racconto, in cui il valore dell’artigianato emerge attraverso la relazione diretta tra artigiani e pubblico, nel contesto di uno dei luoghi simbolo della città.

L’ingresso è libero.

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa

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