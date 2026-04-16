Auto d'epoca e giochi per bambini nel weekend a Castelfiorentino

C’è chi è magari legato a un ricordo di famiglia. Chi le sceglie con la passione del collezionista, E chi, più semplicemente, le considera come un modo alternativo per trascorrere il proprio tempo libero. Sono molteplici le ragioni che spiegano la passione per le auto d’epoca, che hanno accompagnato i sogni e gli anni spensierati di intere generazioni e che saranno protagoniste domenica 19 aprile a Castelfiorentino in un raduno promosso dal Gruppo “Fiat 500” Valdelsa (Certaldo-Castelfiorentino) con il patrocinio del Comune. Dalla “popolare” 500 alle berline sportive che un tempo erano simbolo e orgoglio del “made in Italy” come l’Alfa Romeo, a partire dalle 8.30 di domenica decine di auto arriveranno in Piazza Gramsci per sostare in appositi spazi riservati, dando vita a una mostra all’aperto a disposizione dei visitatori che desiderano magari curiosare tra i vari modelli.

Alle 11.30, le auto si muoveranno per il tradizionale giro turistico sulle colline circostanti della Valdelsa, che si concluderà alle 13 con il pranzo in un ristorante convenzionato.

Nel pomeriggio, il centro cittadino si trasformerà in un grande “Castello di Giochi” con numerosi eventi su postazione fissa o itinerante. In Piazza Gramsci sarà allestita la “Bottega di Geppetto”, laboratorio per la costruzione di giocattoli e sculture in legno recuperato (a cura di Fantulin), dove alcuni animatori coinvolgeranno i bambini nella costruzione di manufatti e giochi, facendoli diventare per un giorno piccoli artigiani che potranno portarsi a casa quanto da loro realizzato.

Sempre nella piazza ci sarà inoltre il “Trucca Bimbi”, i bambini avranno la possibilità di immaginarsi “superereroi, principesse” o magari il loro animale preferito (a cura di “Le Decorazioni di Lu”), mentre Italo Pecoretti (“Teatro delle Dodici Lune”) si esibirà nello spettacolo di burattini dal titolo “Pulcinella in fabula” (ore 16, replica alle ore 18).

Contemporaneamente, una veste “ludica” si impadronirà di via Testaferrata dove saranno allestiti alcuni “giochi da tavolo” per grandi e piccini (a cura di “Sistemi Ludici”) mentre le altre vie del centro saranno coinvolte nello spettacolo itinerante “In viaggio sopra una bolla di sapone”, in compagnia del clown Ferux e delle sue bolle giganti.

Alle ore 17 ritrovo in piazza Kennedy per uno spettacolo imperdibile: “La Battaglia dei Cuscini” a cura di Dispari Teatro. Un evento nato nel 1991 dal ricordo degli scontri all'ultima piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire: la battaglia si trasformerà in uno spettacolo di piazza esplosivo, epico, divertente e di grande coinvolgimento. Conclusione su un cuscino gigante, pieno d'aria, su cui sarà possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa