A1, auto in fiamme tra Firenze Sud e Incisa: 5 Km di coda

Auto in fiamme sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, in direzione Roma, all'altezza del km 316. L'incendio, verificatosi intorno alle 14.56 di oggi, ha causato forti disagi e code fino a 7 km, secondo quanto riporta il portale regionale Muoversi in Toscana.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Le fiamme sono state domate intorno alle 15.17 e il veicolo è stato rimosso, ma le code, seppur in calo, restano di 5 km.

Ai viaggiatori diretti verso Roma è consigliato di uscire alla stazione di Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla indicante 'Roma' e rientrare in A1 alla stazione di Incisa-Reggello.

AGGIORNAMENTO

Code ridotta a code a tratti

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