Bambino si punge con una siringa ai giardini e finisce al Meyer

Un pomeriggio di gioco trasformato in paura. È quanto accaduto a Firenze, nei giardini di Santa Rosa, dove un bambino di cinque anni è rimasto ferito dopo essersi punto con un ago abbandonato tra le foglie. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, come riporta La Nazione.

Il piccolo stava giocando a nascondino nei pressi di una zona appartata del parco, vicino a una scaletta che conduce a un cancello chiuso. Durante il gioco ha avvertito una puntura, senza però dare subito peso all’accaduto. Solo una volta rientrato a casa, mentre i genitori lo stavano preparando per la sera, ha riferito il fastidio.

Scattato l’allarme, il padre è tornato immediatamente sul posto, dove ha trovato tra le foglie un ago arancione. Il bambino è stato quindi accompagnato al pronto soccorso pediatrico Meyer, dove i medici hanno riscontrato una ferita da puntura alla gamba sinistra, senza conseguenze immediate. Resta comunque la necessità di monitoraggio: è già stato programmato un controllo nei prossimi mesi.

Non si tratterebbe di un caso isolato. Episodi simili, secondo quanto riferito da alcuni residenti, si sarebbero già verificati nella stessa area. I genitori denunciano una situazione di degrado: presenza di rifiuti, vetri rotti e siringhe, oltre a persone che pernottano nei pressi dei giochi per bambini.

Dopo l’accaduto, la famiglia ha inviato una segnalazione alle istituzioni locali, chiedendo interventi concreti per garantire maggiore sicurezza e controlli più frequenti. Sulla vicenda è intervenuta anche una rappresentanza politica locale.

Notizie correlate