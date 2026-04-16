Biglietti in vendita per l'estate empolese del Centro Busoni

La Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven, in coproduzione con l'Associazione Il Contrappunto, e Il Trovatore di Giuseppe Verdi sono i grandi titoli classici con cui il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni animerà Piazza Farinata degli Uberti rispettivamente lunedì 29 giugno e venerdì 24 luglio 2026 per il decimo anniversario dell'Opera in Piazza.

La vendita dei biglietti apre lunedì 20 aprile presso Libreria Rinascita (via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli 19) e online su Eventbrite. Con le tariffe rimaste in linea con quelle dell'anno precedente per l'Opera in Piazza, tornano le agevolazioni riservate ai Soci Unicoop Firenze, ai giovani under 18 e 6 anni, a cui si aggiungono gli sconti riservati agli abbonati alla Stagione concertistica del Centro Busoni appena conclusa.

IL PROGRAMMA

L'esecuzione dell’ultimo capolavoro sinfonico di Ludwig van Beethoven, la famosissima Sinfonia n. 9, sarà in Piazza Farinata degli Uberti lunedì 29 giugno alle ore 21.30. Protagonista sarà l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli che torna per il terzo anno consecutivo nella piazza simbolo della città di Empoli, guidata, per l'occasione, da Aram Khacheh. Italiano di origine persiana, formatosi nei Conservatori di Firenze, Brescia e Milano, vincitore del prestigioso Concorso di Direzione d’Orchestra Cantelli nel 2024, Aram Khacheh ricopre il ruolo di Direttore musicale del Bazzini Consort di Brescia e ha già diretto numerose orchestre italiane e internazionali. L'esecuzione dei cori, invece, sarà a cura della Corale Santa Cecilia di Empoli con la Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo e il Laboratorio corale del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, il progetto che riunisce i talenti vocali del territorio nell’intento di dare vita alla grande musica classica.

Il Trovatore di Giuseppe Verdi è una delle opere più conosciute e rappresentate al mondo del compositore di Busseto. Divisa in quattro parti, prende le mosse dal dramma omonimo di Antonio García Gutiérrez. È l'ultima opera del librettista Salvadore Cammarano ed è nota per la drammaticità della storia esaltata dalle magnifiche musiche di Verdi: la forza delle passioni, la profondità dei sentimenti, la tragicità degli eventi, l'ineluttabilità del destino avverso che circuisce i protagonisti in una morsa fatale ne fanno uno dei capolavori del teatro musicale di ogni tempo. L'edizione empolese si terrà venerdì 24 luglio alle ore 21 in Piazza Farinata degli Uberti, rinnovando la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" che, fin dalla prima edizione dell'Opera in Piazza di dieci anni fa, ne cura l'esecuzione musicale. Per l'occasione, l'Orchestra sarà diretta da Damiano Tognetti, bacchetta e violinista di alta qualità, ben noto al pubblico empolese. Al cast sempre di ottimo livello, infine, si uniranno le voci del Laboratorio corale del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

BIGLIETTI E TARIFFE:

Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven - lunedì 29 giugno 2026 - Piazza Farinata degli Uberti

I SETTORE:

Intero: € 25

Ridotto*: € 20

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 12

II SETTORE:

Intero: € 18

Ridotto*: € 12

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 5

Under 18: € 5

Under 6: gratuito

Il Trovatore di Giuseppe Verdi - venerdì 24 luglio 2026 - Piazza Farinata degli Uberti

I SETTORE:

Intero: € 40

Ridotto*: € 36

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 31

II SETTORE:

Intero: € 35

Ridotto*: € 31

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 25

III SETTORE:

Intero: € 30

Ridotto*: € 25

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 10

Under 18: € 10

Under 6: gratuito

*riduzione valida per Soci Unicoop Firenze

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa