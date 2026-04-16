Bullismo e cyberbullismo, incontro all’IC Pacinotti di Pontedera

L’Istituto Comprensivo Pacinotti di Pontedera comunica che nella giornata di ieri, mercoledì 16 aprile, si è svolto un significativo incontro rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza educativa: il bullismo e il cyberbullismo.

Ospite dell’iniziativa è stato il Vicequestore dott. Luigi Fezza che ha condotto un intervento di grande spessore, capace di coinvolgere profondamente gli studenti attraverso esempi concreti, riferimenti a situazioni reali e un linguaggio diretto ma rispettoso.

Il relatore ha guidato i ragazzi in una riflessione attenta e consapevole sui rischi e sulle conseguenze di comportamenti spesso sottovalutati. Particolarmente rilevanti sono stati i momenti in cui sono state affrontate situazioni concrete, utili a favorire una riflessione consapevole da parte degli alunni. Gli studenti hanno seguito con attenzione, mostrando interesse e partecipazione.

L’incontro si è distinto anche per il dialogo attivo instaurato con gli studenti, che hanno posto domande, chiesto chiarimenti e condiviso riflessioni , dimostrando grande interesse e maturità. L’iniziativa si inserisce all’interno delle nuove progettualità del PTOF dell’Istituto, che intende affrontare in modo sistematico e responsabile tematiche educative complesse e urgenti, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilità. In questa prospettiva rientrano anche gli incontri gratuiti rivolti alle famiglie, dedicati all’educazione alla genitorialità, nella convinzione che solo attraverso una collaborazione attiva tra scuola, famiglia e territorio sia possibile incidere realmente sui comportamenti e sui valori delle nuove generazioni.

Si tratta di azioni concrete volte a sensibilizzare e responsabilizzare l’intera comunità educante, in un periodo storico particolarmente delicato, che richiede attenzione, presenza e un impegno condiviso.

Fonte: Ufficio Stampa