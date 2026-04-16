Oggi ringrazio Francesca di 17 anni, la nipote di una mia carissima amica, che vive a Napoli e pochi giorni fa ha cucinato per la prima volta il Casatiello Napoletano. La zia Antonella mi ha mandato la ricetta e le foto scattate da Francesca della preparazione e del piatto finito.

Il casatiéllo è un prodotto della cucina napoletana, un lievitato salato tipico del periodo pasquale. Gli ingredienti di base sono: farina, strutto, formaggio, salame, ciccioli e uova. Si presume che il suo nome derivi dalla parola napoletana caso (cioè cacio, da cui casatiello), ingrediente che fa parte del suo impasto.

Guardando altre ricette del Casatiello, un pezzetto dell'impasto viene tenuto da parte per poi farci delle strisce di pasta per metterle a croce sulle quattro uova crude (cuoceranno in forno) disposte sul dolce. Bagniamo le estremità con un po’ d’acqua per farle aderire bene.

Casatiello napoletano

Ingredienti

1 kg di farina 00

500 ml di acqua tiepida

250 gr di strutto

20 gr di sale

25 gr di lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

500 gr di salumi misti (salame e pancetta sbriciolate)

200 – 250 gr di formaggi (provola a pezze e parmigiano grattugiato)

Pepe nero q.b. (nell’impasto)

5 -6 uova intere

Preparazione

Iniziamo a sciogliere il lievito nell’acqua tiepida insieme allo zucchero. Versiamo la farina sul piano da lavoro a fontana e aggiungiamo poco alla volta l’acqua con il lievito, iniziando ad impastare. Uniamo lo strutto e il pepe nero e continuiamo a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. A questo punto aggiungiamo il sale e impastiamo ancora qualche minuto. Formiamo un panetto, copriamolo e lasciamolo lievitare per circa 2 ore, fino al suo raddoppio. Stendiamo l’impasto a rettangolo e poi mettiamoci sopra i salumi misti tagliati a pezzetti la provola tagliata a pezzetti e il parmigiano grattugiato e poi arrotoliamo su sé stesso formando un cilindro e chiudiamolo a ciambella, sistemiamolo in uno stampo unto. Appoggiamo le uova intere sopra l’impasto. Lasciamo lievitare ancora per due ore. Inforniamo a forno statico a 180° C per circa un’ora, finché sarà ben dorato.

Francesca

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