Giornalismo sportivo, a Empoli la presentazione di 'I 4 Gianni' di Giuseppe Smorto

Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà, Gianni Mura: un quartetto leggendario che ha segnato per decenni il giornalismo sportivo italiano sulle pagine di Repubblica. A raccogliere la loro storia, il loro stile inconfondibile e la loro eredità culturale ci ha pensato Giuseppe Smorto, con il volume I 4 Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica.

Il libro sarà presentato sabato 18 aprile alle ore 18.00 presso la Sala soci Coop.fi di Empoli, in via Sanzio, nell'ambito del calendario eventi promosso da Unicoop Firenze — Sezione Soci Empoli e Bibliocoop.

L'autore dialogherà con il giornalista Sandro Bartoli, in un incontro moderato da Emilio Chiorazzo e Marco Mainardi di Clebs. Un'occasione per riflettere non solo su quattro grandi firme, ma sul modo in cui il giornalismo sportivo ha saputo — in un'epoca d'oro — elevarsi a letteratura, diventando specchio dell'Italia che cambiava.

L'ingresso all'evento è libero e aperto a tutti. L'appuntamento rientra nel programma Bibliocoop, che da anni porta nelle sale soci della cooperativa incontri con autori, dibattiti culturali e presentazioni editoriali di qualità.

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