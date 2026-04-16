Giani incontra l’ambasciatore del Messico in Italia Lozano

Il presidente Eugenio Giani ha ricevuto a Palazzo Strozzi Sacrati l’ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano. Al centro dell’incontro istituzionale progetti di future iniziative culturali e valorizzazione di rapporti commerciali ed economici. In particolare, il presidente Giani e l’ambasciatore Lozano hanno previsto una collaborazione in vista del bicentenario della nascita di Collodi a novembre.

All’incontro erano presenti anche Valerio Alecci, console onorario del Messico in Toscana, e il console generale Felipe Carrera.

“Il Messico è una realtà estremamente dinamica – ha commentato il presidente Giani - che vanta profondi legami culturali con la Toscana. Per questo, con l'ambasciatore abbiamo concordato una serie di iniziative per consolidare i rapporti tra le nostre due realtà”.

“In primo luogo, - ha precisato Giani - la partecipazione della Toscana al festival internazionale del libro di Guadalajara nel novembre di quest’anno. In secondo luogo, vogliamo organizzare una serie di iniziative per valorizzare la figura di Carlo Lorenzini, di cui ricorre quest'anno il bicentenario della nascita: il suo Pinocchio continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la diffusione della cultura italiana in Messico”.

“Infine - ha concluso il presidente - punteremo a rafforzare i rapporti commerciali ed economici, coinvolgendo imprenditori e camere di commercio della Toscana e del Messico, creando opportunità di crescita ed investimento per le imprese”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa