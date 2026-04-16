Inflazione, Grosseto è la terza città più cara con +649 euro

Condividi su:
Leggi su mobile

Al 1° posto Como con +816 euro, al 2° posto Belluno con +678 euro, al 3° Grosseto con +649 euro, poi Roma. Pistoia al sesto posto

L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di marzo, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Per la prima volta vince Como, che a marzo, per via dell'inflazione tendenziale pari al 2,7%, la terza la più alta d'Italia, ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 816 euro per una famiglia media.

Medaglia d'argento per Belluno, che, avendo la quarta inflazione più elevata del Paese a pari merito con Macerata, +2,6%, ha un incremento di spesa pari a 678 euro a famiglia.

Sul gradino più basso del podio Grosseto che con +2,4% ha una spesa supplementare pari a 649 euro per una famiglia tipo.

Al quarto posto Roma, che con +2,3% registra una stangata pari a 645 euro. Seguono Bolzano (+1,9%, +630 euro), Pistoia (+2,3%, +622 euro), al settimo posto Rimini (+2,2%, +606 euro), poi Cosenza che ha l'inflazione maggiore, +3,1% e una maggior spesa di 603 euro e Macerata (+2,6%, +576 euro). Chiude la top ten, Reggio Calabria che è al secondo posto per inflazione (+2,9%) e al decimo per incremento della spesa (+564 euro).

Sull'altro fronte della classifica, la medaglia d'oro come città più risparmiosa va a Campobasso, dove con +0,6%, l'inflazione più bassa d'Italia ex aequo con Aosta, si ha un aggravio di 142 euro. Al secondo posto Aosta, con una variazione di 166 euro. Medaglia di bronzo per Trapani, +0,8% e +185 euro.

Seguono, nella classifica delle città più virtuose, Pisa (+0,7%, +189 euro), Brindisi (+1%, +197 euro), Potenza  e Viterbo  con +220 euro, all'ottavo posto Cuneo (+0,9%, +226 euro), poi Ancona (+1%, +236 euro). Chiudono la top ten delle migliori con +243 euro, BeneventoCaserta e Livorno.

 

L'Istat non ha comunicato l'inflazione delle regioni.

 

Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N

Città

Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di marzo

1

Como

816

2,7

2

Belluno

678

2,6

3

Grosseto

649

2,4

4

Roma

645

2,3

5

Bolzano

630

1,9

6

Pistoia

622

2,3

7

Rimini

606

2,2

8

Cosenza

603

3,1

9

Macerata

576

2,6

10

Reggio Calabria

564

2,9

11

Udine

562

2,0

12

Milano

553

1,8

13

Ferrara

551

2,0

14

Verona

524

1,9

15

Mantova

517

1,8

15

Lecco

517

1,8

17

Napoli

497

2,2

18

Rovigo

496

1,8

19

Perugia

487

1,8

20

Varese

483

1,6

20

Bergamo

483

1,6

22

Catania

473

2,0

23

Vicenza

469

1,7

24

Bologna

448

1,6

25

Treviso

441

1,6

25

Padova

441

1,6

27

Forlì-Cesena

440

1,6

 

ITALIA

427

1,7

28

Gorizia

425

1,6

29

Pordenone

421

1,5

30

Parma

413

1,5

31

Lucca

406

1,5

31

Arezzo

406

1,5

33

Genova

403

1,6

34

Siracusa

394

1,7

35

Pavia

393

1,3

35

Cremona

393

1,3

35

Venezia

393

1,4

35

Trieste

393

1,4

39

Bari

385

1,9

40

Terni

379

1,4

41

Vercelli

378

1,6

41

Palermo

378

1,6

41

Olbia - Tempio

378

1,9

44

Ascoli Piceno

376

1,7

45

Torino

359

1,4

46

Biella

354

1,5

47

Novara

352

1,4

47

Alessandria

352

1,4

49

Trento

345

1,2

50

Piacenza

330

1,2

50

Modena

330

1,2

50

Ravenna

330

1,2

53

Cagliari

327

1,6

54

Pescara

319

1,3

55

Avellino

309

1,4

56

Reggio Emilia

303

1,1

56

Firenze

303

1,1

58

Brescia

302

1,0

59

Imperia

301

1,3

60

Sassari

299

1,5

61

Siena

298

1,1

62

Lodi

287

1,0

63

Messina

278

1,2

64

Catanzaro

272

1,4

65

Massa-Carrara

270

1,0

66

Teramo

246

1,0

67

Livorno

243

0,9

67

Caserta

243

1,1

67

Benevento

243

1,1

70

Ancona

236

1,0

71

Cuneo

226

0,9

72

Viterbo

220

0,8

72

Potenza

220

1,0

74

Brindisi

197

1,0

75

Pisa

189

0,7

76

Trapani

185

0,8

77

Aosta

166

0,6

78

Campobasso

142

0,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Fonte: Unione Nazionale Consumatori - Ufficio Stampa


<< Indietro

torna a inizio pagina