Inflazione, Grosseto è la terza città più cara con +649 euro

Al 1° posto Como con +816 euro, al 2° posto Belluno con +678 euro, al 3° Grosseto con +649 euro, poi Roma. Pistoia al sesto posto
L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di marzo, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.
Per la prima volta vince Como, che a marzo, per via dell'inflazione tendenziale pari al 2,7%, la terza la più alta d'Italia, ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 816 euro per una famiglia media.
Medaglia d'argento per Belluno, che, avendo la quarta inflazione più elevata del Paese a pari merito con Macerata, +2,6%, ha un incremento di spesa pari a 678 euro a famiglia.
Sul gradino più basso del podio Grosseto che con +2,4% ha una spesa supplementare pari a 649 euro per una famiglia tipo.
Al quarto posto Roma, che con +2,3% registra una stangata pari a 645 euro. Seguono Bolzano (+1,9%, +630 euro), Pistoia (+2,3%, +622 euro), al settimo posto Rimini (+2,2%, +606 euro), poi Cosenza che ha l'inflazione maggiore, +3,1% e una maggior spesa di 603 euro e Macerata (+2,6%, +576 euro). Chiude la top ten, Reggio Calabria che è al secondo posto per inflazione (+2,9%) e al decimo per incremento della spesa (+564 euro).
Sull'altro fronte della classifica, la medaglia d'oro come città più risparmiosa va a Campobasso, dove con +0,6%, l'inflazione più bassa d'Italia ex aequo con Aosta, si ha un aggravio di 142 euro. Al secondo posto Aosta, con una variazione di 166 euro. Medaglia di bronzo per Trapani, +0,8% e +185 euro.
Seguono, nella classifica delle città più virtuose, Pisa (+0,7%, +189 euro), Brindisi (+1%, +197 euro), Potenza e Viterbo con +220 euro, all'ottavo posto Cuneo (+0,9%, +226 euro), poi Ancona (+1%, +236 euro). Chiudono la top ten delle migliori con +243 euro, Benevento, Caserta e Livorno.
L'Istat non ha comunicato l'inflazione delle regioni.
Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Città
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di marzo
1
|Como
816
2,7
2
|Belluno
678
2,6
3
|Grosseto
649
2,4
4
|Roma
645
2,3
5
|Bolzano
630
1,9
6
|Pistoia
622
2,3
7
|Rimini
606
2,2
8
|Cosenza
603
3,1
9
|Macerata
576
2,6
10
|Reggio Calabria
564
2,9
11
|Udine
562
2,0
12
|Milano
553
1,8
13
|Ferrara
551
2,0
14
|Verona
524
1,9
15
|Mantova
517
1,8
15
|Lecco
517
1,8
17
|Napoli
497
2,2
18
|Rovigo
496
1,8
19
|Perugia
487
1,8
20
|Varese
483
1,6
20
|Bergamo
483
1,6
22
|Catania
473
2,0
23
|Vicenza
469
1,7
24
|Bologna
448
1,6
25
|Treviso
441
1,6
25
|Padova
441
1,6
27
|Forlì-Cesena
440
1,6
|ITALIA
427
1,7
28
|Gorizia
425
1,6
29
|Pordenone
421
1,5
30
|Parma
413
1,5
31
|Lucca
406
1,5
31
|Arezzo
406
1,5
33
|Genova
403
1,6
34
|Siracusa
394
1,7
35
|Pavia
393
1,3
35
|Cremona
393
1,3
35
|Venezia
393
1,4
35
|Trieste
393
1,4
39
|Bari
385
1,9
40
|Terni
379
1,4
41
|Vercelli
378
1,6
41
|Palermo
378
1,6
41
|Olbia - Tempio
378
1,9
44
|Ascoli Piceno
376
1,7
45
|Torino
359
1,4
46
|Biella
354
1,5
47
|Novara
352
1,4
47
|Alessandria
352
1,4
49
|Trento
345
1,2
50
|Piacenza
330
1,2
50
|Modena
330
1,2
50
|Ravenna
330
1,2
53
|Cagliari
327
1,6
54
|Pescara
319
1,3
55
|Avellino
309
1,4
56
|Reggio Emilia
303
1,1
56
|Firenze
303
1,1
58
|Brescia
302
1,0
59
|Imperia
301
1,3
60
|Sassari
299
1,5
61
|Siena
298
1,1
62
|Lodi
287
1,0
63
|Messina
278
1,2
64
|Catanzaro
272
1,4
65
|Massa-Carrara
270
1,0
66
|Teramo
246
1,0
67
|Livorno
243
0,9
67
|Caserta
243
1,1
67
|Benevento
243
1,1
70
|Ancona
236
1,0
71
|Cuneo
226
0,9
72
|Viterbo
220
0,8
72
|Potenza
220
1,0
74
|Brindisi
197
1,0
75
|Pisa
189
0,7
76
|Trapani
185
0,8
77
|Aosta
166
0,6
78
|Campobasso
142
0,6
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Fonte: Unione Nazionale Consumatori - Ufficio Stampa
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