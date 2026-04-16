Interruzione dell'erogazione presso il fontanello di Perignano

Acque comunica che, a seguito di un problema tecnico emerso nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria alla parte impiantistica, il ripristino dell’erogazione del fontanello di acqua ad alta qualità di largo Sanminiatelli a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, inizialmente previsto per martedì 21 aprile, è rinviato a giovedì 30 aprile.
Scusandosi per il protrarsi del disagio, Acque ricorda agli utenti interessati che possono approvvigionarsi in alternativa presso uno degli altri impianti presenti sul territorio come, ad esempio, quello di Lavaiano in via della Repubblica o a Casciana Terme in viale Magnani.
Fonte: Acque SpA
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