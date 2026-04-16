La Costituzione italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale: il progetto dell'Istituto Gramsci Toscano

In un momento storico in cui il recente esito referendario ha visto prevalere il “No”, confermando la centralità e la tenuta dei principi fondamentali della nostra architettura democratica, torna al centro del dibattito pubblico il valore della Costituzione italiana come strumento vivo di garanzia, equilibrio e partecipazione.

È in questo contesto che prende il via il progetto “La Costituzione italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale”, promosso da Istituto Gramsci Toscano in qualità di capofila e finanziato dalla Fondazione Carlo Marchi. L’iniziativa vede la collaborazione sul territorio dell’associazione Nosotras e il sostegno della Caritas Diocesana di Firenze.

Il progetto, della durata di 10 mesi (marzo–dicembre 2026), pone al centro la Costituzione italiana come strumento fondamentale per la conoscenza dei diritti e dei doveri, ma anche come leva per promuovere una cultura della legalità, del dialogo e della partecipazione democratica.

Attraverso un percorso formativo articolato in 7 incontri, il progetto propone un’analisi partecipata dei Principi Fondamentali della Costituzione, con particolare attenzione ai diritti inviolabili, ai doveri inderogabili di solidarietà, all’uguaglianza sostanziale, alla partecipazione democratica e al ripudio della guerra. L’obiettivo è formare cittadine e cittadini più consapevoli, responsabili e attivi nella vita sociale.

Gli incontri si svolgeranno in presenza a Firenze, con possibilità di fruizione anche online tramite registrazioni sul canale YouTube dell’Istituto Gramsci Toscano www.youtube.com/@istitutogramscitoscano . La presenza di mediatrici e mediatori culturali favorirà l’inclusione e il dialogo tra persone con background diversi, contribuendo a rafforzare la coesione sociale e ad avvicinare i cittadini alle istituzioni.

Per iscriversi agli incontri è possibile scrivere a info@gramscitoscano.it, indicando nome, cognome e recapito.

PRIMO INCONTRO – I VALORI COSTITUZIONALI

Il primo appuntamento, in programma Sabato 18 Aprile 2026 presso la Sala Wanda Pasquini, Piazza Madonna della Neve 6 (Le Murate) dalle 10.00 alle 12.00 (apertura porte ore 9.30) sarà dedicato ai principi e ai valori della Costituzione italiana. Paolo Caretti, professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze con la moderazione di Vittoria Franco, presidente dell’Istituto Gramsci Toscano, ci condurrà attraverso un’analisi approfondita della prima parte del testo costituzionale e della sua influenza sull’intero ordinamento.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati quattro temi fondamentali:

La natura della Costituzione: perché principi e valori – spesso propri della filosofia o dell’etica – sono inseriti nelle costituzioni moderne e quale è in tal senso la loro funzione normativa?

perché principi e valori – spesso propri della filosofia o dell’etica – sono inseriti nelle costituzioni moderne e quale è in tal senso la loro funzione normativa? Il contenuto dei principi costituzionali: a partire dall’articolo 1, che sancisce la sovranità popolare, si esploreranno le implicazioni di questo principio sulla struttura dello Stato italiano e delle sue istituzioni.

a partire dall’articolo 1, che sancisce la sovranità popolare, si esploreranno le implicazioni di questo principio sulla struttura dello Stato italiano e delle sue istituzioni. L’attualità della Costituzione: a oltre ottant’anni dalla sua nascita, i principi costituzionali riescono ancora a rispondere ai cambiamenti sociali, politici e culturali del Paese?

a oltre ottant’anni dalla sua nascita, i principi costituzionali riescono ancora a rispondere ai cambiamenti sociali, politici e culturali del Paese? Una Costituzione inclusiva: sarà approfondito il carattere inclusivo della Costituzione, nata dall’incontro tra diverse culture politiche e ancora oggi fondamento della convivenza democratica.

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