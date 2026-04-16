La quarta edizione di Serravalle DeGusto torna il 25 aprile

Sabato 25 aprile, dalle 11 al tramonto, torna “Serravalle DeGusto – I sapori del Montalbano”, la manifestazione promossa dalla Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano – Colline di Leonardo in collaborazione con il Comune di Serravalle Pistoiese e il Circolo Arci di Serravalle Paese.

Il programma di “Serravalle DeGusto” prevede tra l’altro degustazioni di vini e prodotti tipici del Montalbano, street food, musica dal vivo, visite guidate al borgo medievale e gruppo sbandieratori e tamburini a cura della Compagnia dell’Orso. Tanti anche le proposte culturali e sportive: mostre fotografiche, prove di tiro con l’arco, passeggiate con i pony, open day di tennis e giochi medievali a cura del Palio di San Lodovico, del Circolo di Ponte di Serravalle e dell’associazione Cecco Santi di Vinci.

Per facilitare l’ingresso al paese sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito da Masotti e da Ponte di Serravalle con orario 11-19,30.

Per scoprire il programma, sabato 18 aprile si terrà “Aspettando… Serravalle DeGusto”. Una piacevole anteprima di questa quarta edizione ed un viaggio tra i sapori del territorio con una degustazione esclusiva dei prodotti che animeranno l’evento principale. Appuntamento al Circolo Arci di Serravalle Paese, a partire dalle ore 18. Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero di telefono 3472930219.

Così commenta l’Assessore al Turismo Maurizio Bruschi: "Questo sabato sveliamo la quarta edizione di Serravalle DeGusto, che presenteremo anche il 22 aprile presso il Consiglio Regionale. Per questa quarta edizione abbiamo realizzato dei nuovi calici con il logo dell'evento per metterli a disposizione del Circolo Arci di Serravalle Paese e della Strada del Vino e dell'Olio del Montalbano per le tante degustazioni previste. Altra novità a cui tengo molto è la presenza del Comune di Capistrello, con uno stand di prodotti tipici abruzzesi, tra cui i celebri arrosticini, organizzato dalle proprie associazioni e con la presenza dell'assessore al Turismo ed alla Cultura Emiliana Salvati. Capistrello è il comune dei minatori che tantissimi anni fa lavorarono al traforo della nostra autostrada ed in questi anni al traforo del raddoppio ferroviario. Vorrei davvero istituire un patto di amicizia con loro, visto che per anni hanno abitato qui in zona. Durante “Aspettando... Serravalle DeGusto” verrà annunciato il programma e saranno gli eventi di contorno che ci consentiranno di offrire svago e divertimento. Al mattino come sempre verrà celebrato il 25 aprile presso il Monumento ai Caduti. Sarà possibile arrivare anche in treno e navetta quindi vi aspettiamo per trascorrere una giornata spensierata a Serravalle Pistoiese"