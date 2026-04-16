La Via Francigena delle Colline Etrusche: il Comune di San Miniato protagonista

Il Comune di San Miniato aderisce al progetto “La via Francigena delle Colline Etrusche”, un nuovo itinerario che unisce pellegrinaggio, cultura e identità locali, coinvolgendo i territori di Volterra, San Gimignano e Palaia. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare un’area di grande pregio storico, paesaggistico e culturale, propone un percorso alternativo e complementare alla via Francigena tradizionale. Il tracciato si sviluppa tra borghi, colline e ambienti naturali, promuovendo un modello di turismo sostenibile e lento, capace di mettere al centro le comunità locali e le loro eccellenze.

All’interno di questo contesto, San Miniato riveste un ruolo strategico, grazie alla sua posizione e alla consolidata esperienza nella promozione del territorio lungo la Francigena, sostenendo inoltre la necessità di un’integrazione tra tutela del paesaggio, sviluppo turistico e valorizzazione culturale.



"Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’identità dei nostri territori e costruire un’offerta turistica sempre più qualificata e sostenibile – dichiara l’assessora al turismo, Azzurra Bonaccorsi –. San Miniato è da sempre un punto di riferimento lungo la via Francigena e, nel corso del tempo, abbiamo investito molto sul turismo lento, anche grazie alla completa mappatura delle sentieristica territoriale. Con questo nuovo itinerario possiamo ampliare e arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori, mettendo in rete paesaggi, storia e comunità. È un lavoro condiviso che guarda al futuro, capace di generare nuove opportunità per il territorio e per le attività locali. Il progetto si configura come un vero e proprio laboratorio di buone pratiche, finalizzato a intercettare i nuovi flussi del turismo lento e consapevole, sempre più attento alla qualità dell’esperienza e alla scoperta autentica dei luoghi. Il Comune di San Miniato continuerà a lavorare in sinergia con gli altri enti coinvolti per sviluppare e promuovere l’itinerario, contribuendo alla crescita di un sistema territoriale integrato e competitivo, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione delle identità locali"

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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