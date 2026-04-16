Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco a Ugnano e Mantignano

A causa lavori di risanamento della rete idrica fiorentina, dalle ore 9 di lunedì 20 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via di Ugnano (da via di Castelnuovo a via di Sollicciano), via di Mantignano (civici 1-9 e 4-6), via Bassa, via del Chiuso (da viuzzo del Chiuso a via di Ugnano), viuzzo del Pantanino, viuzzo della Querce e limitrofe.
La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio.
In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa
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