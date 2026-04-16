Delegazione della Lega Fucecchio-Cerreto Guidi alla manifestazione leghista a Milano

In occasione della manifestazione del 18 aprile a Milano promossa dalla Lega, sarà presente anche una delegazione della sezione toscana del Carroccio. La manifestazione, che come spiega la Lega ha lo scopo di "difendere i valori dell’Occidente, la nostra cultura, le nostre tradizioni e i nostri confini", vedrà la partecipazione del direttivo della sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi e di una rappresentante di Gambassi Terme - Montaione, guidati dal vicesegretario provinciale di Firenze e segretario comunale della sezione leghista di Fucecchio - Cerreto Guidi, Marco Cordone.

Il vicesegretario leghista ha dichiarato: "Per gente come noi, che è costantemente presente sul territorio per rappresentare i bisogni delle nostre comunità, è importantissimo esserci a questa significativa manifestazione a livello europeo: per stare in Europa senza paura, per essere padroni a casa nostra, e per partecipare con orgoglio a tutela della nostra identità e della nostra cultura. Inoltre, a difesa dei valori del mondo occidentale, per noi è essenziale. E, per dirla con Oriana Fallaci, la grande 'atea cristiana': 'Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre'".