L’Unione Valdera, giornata di formazione dedicata alla Polizia Locale

L'Unione Valdera promuove per mercoledì 22 aprile, presso la propria sede in Via Brigate Partigiane 4 a Pontedera, un corso di aggiornamento professionale gratuito rivolto agli operatori della Polizia Locale del territorio. L'iniziativa, in programma dalle ore 9 alle 13, affronta i più recenti strumenti di semplificazione amministrativa introdotti dal D.L. 19/2026, con ricadute concrete sull'efficienza dei servizi pubblici a beneficio di tutta la comunità.

Docente della giornata sarà la dottoressa Samuela Cintoli, dirigente con funzioni di coordinamento tecnico‑operativo dell’Unione Valdera, con consolidata esperienza in ambito amministrativo e procedurale. Il programma affronta temi di forte impatto operativo quali la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per insegne e cartellonistica, il nuovo assetto di Silenzio Assenso e SCIA nei rapporti con gli enti terzi, fino alle norme che regolano il pubblico spettacolo, le manifestazioni temporanee e le relative responsabilità.

L'obiettivo è dotare gli agenti di strumenti interpretativi uniformi e aggiornati, riducendo incertezze applicative che si riflettono quotidianamente sulla qualità dei controlli e sul rapporto con cittadini e imprese.

Gli operatori interessati possono richiedere l'iscrizione — fino ad esaurimento posti — scrivendo a f.frutti@unione.valdera.pi.it e b.mucci@unione.valdera.pi.it, indicando nominativo e Comando di appartenenza.

Fonte: Unione dei Comuni Valdera - Ufficio Stampa