Mukki Sport 2025-2026: a Firenze, premiate 11 associazioni su oltre 140 progetti

Martedì 14 aprile, sono state premiate, nella prestigiosa Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, le 11 associazioni sportive dilettantistiche vincitrici della nona edizione di Mukki Sport, il progetto promosso da Centrale del Latte d’Italia S.p.A. Un’edizione che ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 140 progetti candidati da tutta la Toscana, e che per la prima volta ha visto un ex aequo nella classifica finale, con due associazioni classificate al decimo posto. A ciascuna delle 11 realtà premiate è stato assegnato un contributo di 2.000 euro a sostegno di eventi sportivi che si svolgeranno sul territorio toscano tra maggio 2026 e aprile 2027.



Lo sport che include: protagonisti gli atleti con disabilità

Il tratto distintivo di questa nona edizione è stato il forte orientamento all’inclusione. Sempre più associazioni hanno infatti presentato progetti capaci di coinvolgere atleti con disabilità motorie, sensoriali e psichiche, integrandoli pienamente nelle attività sportive.

Dai tornei di sitting volley alle esperienze di mototerapia, dai cammini inclusivi alle competizioni integrate, Mukki Sport 2025-2026 racconta una Toscana in cui lo sport diventa uno strumento concreto di partecipazione, crescita e benessere per tutti.

Un segnale importante, che dimostra come il mondo sportivo dilettantistico stia evolvendo verso modelli sempre più aperti, accessibili e attenti alle diverse abilità.

Oltre all’inclusione, questa edizione ha messo in luce un altro elemento fondamentale: la capacità delle associazioni di fare rete con il territorio e coinvolgere attivamente le proprie comunità. La partecipazione al voto ha infatti visto mobilitarsi non solo gli atleti ma anche famiglie, volontari, cittadini, realtà economiche e religiose, in una vera e propria azione collettiva, dove ogni voto è diventato espressione di appartenenza e sostegno al proprio progetto.

Non solo competizione, quindi, ma spirito di squadra allargato, che ha unito società sportive e territori in un percorso condiviso di valorizzazione dello sport.



Una Toscana protagonista

Tra le province più rappresentate spicca Firenze, con ben 6 associazioni premiate, affiancata da realtà provenienti da Arezzo, Lucca, Siena e Prato. Le discipline coinvolte sono tra le più varie: atletica leggera, ginnastica ritmica, pallavolo, pattinaggio, arti marziali, sport acquatici, motociclismo, tiro con l’arco ed equitazione. Una ricchezza che testimonia la vitalità e la diversità del panorama sportivo toscano.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo, tra cui la Regione Toscana, il Comune di Firenze, il CONI Toscana, il Comitato Italiano Paralimpico Toscana insieme ai presidenti regionali e ai delegati degli enti di promozione sportiva e delle federazioni.

Mukki Sport: nove edizioni ad alto impatto sul territorio

Giunto alla sua nona edizione, Mukki Sport ha sostenuto nel tempo quasi 1.200 progetti, coinvolgendo oltre 200.000 cittadini e finanziando 91 eventi per un totale di 182.000 euro.

Un percorso che conferma l’impegno di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. nel promuovere lo sport come leva di benessere, inclusione e sviluppo sociale.

Le dichiarazioni dei protagonisti durante l’evento di premiazione:

Marco Burgassi, Presidente Commissione Cultura e Sport – Commissione 5, Comune di Firenze: “Desidero innanzitutto ringraziare Mukki per il lavoro che porta avanti sul territorio, sia come realtà aziendale sia attraverso il sostegno concreto allo sport dilettantistico. Lo sport ha una straordinaria capacità di unire: mette in relazione associazioni, istituzioni, imprese e cittadini, creando un legame forte con il territorio e rafforzando il senso di comunità. È anche uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto per i valori che trasmette: impegno, rispetto delle regole, inclusione e spirito di squadra. Dietro ogni associazione sportiva dilettantistica c’è un patrimonio sociale prezioso, fatto di volontariato, passione e attenzione alle persone, che rappresenta una risorsa fondamentale per le nostre comunità.”

Luca Musumarra, Direttore Marketing Centrale del Latte d’Italia: “Mukki Sport nasce dieci anni fa dalla volontà di rafforzare il nostro legame con il territorio e con il mondo dello sport. Abbiamo scelto fin dall’inizio di sostenere il mondo dilettantistico perché è lì che nascono e crescono i valori più autentici, dalla corretta alimentazione alla pratica quotidiana dell’attività fisica, fino al ruolo educativo delle associazioni nei confronti dei più giovani.

In questi anni abbiamo visto evolvere i progetti, con una crescente attenzione all’inclusione, alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali, segno di uno sport sempre più aperto e consapevole.

Proprio per rafforzare questo impegno, quest’anno abbiamo affiancato a Mukki Sport anche il progetto Athleticon "Sveva e i 7 Poteri del Latte", un progetto educativo innovativo pensato per avvicinare bambini e famiglie ai principi di una corretta alimentazione attraverso lo sport. L'iniziativa, unica nel suo genere, vede la collaborazione dell'atleta olimpica e primatista italiana Sveva Gerevini, specialista dell'eptathlon, che ha ispirato un fumetto educativo volto a spiegare le proprietà nutrizionali del latte in modo semplice e coinvolgente.”



Massimo Porciani, presidente CIP – Comitato Italiano Paralimpico Toscana: “Progetti come Mukki Sport dimostrano quanto sia importante credere davvero nello sport nel tempo: non è scontato trovare realtà che garantiscano continuità nel sostegno alle associazioni, ed è proprio questa costanza che fa la differenza.

Il vero passo avanti è superare ogni distinzione tra atleti: non esistono sportivi di serie diversa, ma persone che si allenano, competono e condividono la stessa passione. Lo sport paralimpico ha certamente una dimensione sociale, ma è innanzitutto sport: fatto di impegno quotidiano, allenamenti e competizioni, esattamente come per tutti gli altri atleti. L’obiettivo è arrivare a una piena integrazione, dove la parola inclusione non sia più necessaria, perché già realizzata nella pratica.”

Fabio Voller, Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia ARS Toscana: “Attività sportiva, attività fisica e alimentazione sono tre dimensioni che devono sempre procedere insieme, perché è proprio nelle età più giovani che si costruiscono le abitudini che accompagneranno le persone per tutta la vita.

I dati che raccogliamo da oltre vent’anni in Toscana ci dicono che l’82% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni pratica attività fisica: un risultato importante, ma che ci richiama anche a lavorare su quel 19% che resta ancora inattivo.

Dopo il calo registrato nel periodo post-Covid, stiamo assistendo a una ripresa, ma restano criticità su cui intervenire, come il progressivo abbandono dell’attività sportiva con il crescere dell’età e il divario di genere, che tende ad ampliarsi soprattutto nella vita adulta.

In una società che invecchia sempre di più, investire oggi nello sport e nei corretti stili di vita dei giovani significa costruire il benessere della comunità di domani.”

Tutte le società e i progetti premiati

· 10° CLASSIFICATE – EX-EQUO

1. ARCIERI SENESI ASD – XXIII Trofeo Arcieri Senesi “Mezzo Secolo Arcieri Senesi” (tiro con l’arco): Gara di tiro con l’arco, organizzata per festeggiare i 50 anni dell’associazione.

2. NCF MASTER A.S.D – 2° Trofeo NCF Master Swim (sport acquatici): Manifestazione sportiva di nuoto a carattere nazionale.

· 9° CLASSIFICATA

MOTO CLUB NANNELLI – IN MOTO CON LE ALI (motociclismo): Ragazzi con disabilità vivono la Mototerapia insieme a tecnici FMI in totale sicurezza.

· 8° CLASSIFICATA

A.S.D. KEN SHIN KAN – 1° Torneo di karate “Per Crescere Insieme” (karate): Torneo di karate per atleti normodotati e attività per l’inclusione di persone diversamente abili in collaborazione con O.D.V. "Per Crescere Insieme"

· 7° CLASSIFICATA

POLISPORTIVA ELLERA ASD – Maratonina del Vitello d'Oro (atletica leggera): storica manifestazione podistica che attraversa le colline del territorio fiesolano, ispirata a una leggenda locale.

· 6° CLASSIFICATA

A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA – V° TORNEO DI GINNASTICA RITMICA “FRANCESCO TONTINI” (ginnastica): Torneo di Ginnastica Ritmica dedicato alla memoria di Francesco, fratello di Alyssa morto per un drammatico incidente.

· 5° CLASSIFICATA

A.S.D. PODISTICA VALDIPESA – CHIANTI CLASSICO MARATHON 2026 (atletica leggera): evento podistico trail che nasce per valorizzare il paesaggio, l'enogastronomia e le tradizioni del territorio.

· 4° CLASSIFICATA

CENTRO BELFIORE ASD – Oltre l’Ostacolo: Giovani, Natura e Valori in Sella (sport equestri): equitazione consapevole con una gara sociale di salto ostacoli e gimkana: niente "eliminati", solo sana competizione e premi per tutti.

· 3° CLASSIFICATA

POLISPORTIVA AURORA APS – “Dalla Terapia alla Terra-Pia: Ad Assisi per San Francesco" (sport paralimpici): cammino trekking verso Assisi coinvolgendo persone con disagio psichico; partenza da Siena.

· 2° CLASSIFICATA

A.P. PRIMAVERA PRATO ASD – CAMPIONATO REGIONALE PRIMI PASSI E GIOVANI PROMESSE (sport a rotelle): un fine settimana dedicato alle categorie Primi Passi e Giovani Promesse, dove passione, divertimento e spirito sportivo si incontrano.

· 1° CLASSIFICATA

ASD PALLAVOLO U. E A. BACCI – TUTTI GIU' PER TERRA: TORNEO NAZIONALE DI SITTING VOLLEY (pallavolo): torneo a livello nazionale di sitting volley (pallavolo integrata tra normodotati e disabili) con la partecipazione di 4/6 squadre, da articolarsi nell’arco di una giornata.

Mukki Sport 2025-2026 è un evento organizzato con il patrocinio di:

Regione Toscana ● Comune di Firenze Città ● Metropolitana ● CONI Toscana ● CIP Toscana

www.mukkisport.it

Fonte: Ufficio Stampa