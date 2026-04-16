Nuovo bando per i titolari di fondi sfitti per il centro di Empoli

È stata lanciata in questi giorni la nuova manifestazione di interesse per Apri Empoli, il progetto finalizzato a sostenere il commercio del centro storico attraverso il riuso temporaneo e la riapertura di fondi commerciali, artigianali o di servizio (anche a taglio ricreativo culturale) attualmente inattivi.

L'iniziativa, avviata dal 2025, porta a un nuovo avviso indirizzato ai titolari di fondi sfitti che vogliono mettere a disposizione i loro immobili sito in una parte circoscritta del 'Giro di Empoli':

- Via del Giglio, da Via Ridolfi a Via Spartaco Lavagnini

- Via Spartaco Lavagnini, da Via del Giglio a Via della Noce

- Via della Noce

- Via del Papa, da Via della Noce a Via Ridolfi

- Via del Gelsomino

- Via Ridolfi

- Piazza Farinata degli Uberti

Il Comune, attraverso una commissione appositamente nominata, procederà a selezionare i fondi più adatti sulla base della loro localizzazione, delle caratteristiche, condizioni e del budget a disposizione; procederà a opere di manutenzione ordinaria e pulizia sui fondi scelti a totale carico dell’Ente, oltre all’allaccio/voltura delle utenze e al pagamento delle stesse fino al 30/9/2026, senza aggravio per il proprietario; metterà poi a disposizione i fondi selezionati a soggetti privati che verranno debitamente selezionati dall’ente per attività commerciali, artigianali e culturali, compatibili con la destinazione d’uso dei fondi.

I privati potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse consegnandola a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP - piano terra Via G. del Papa n. 41) negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre le ore 12,30 del giorno lunedì 4 maggio 2026. Tutte le info sono al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Progetto-A.P.R.I.-EMPOLI-Avviso-di-manifestazione-d-interesse-per-il-riuso-temporaneo-di-fondi-sfitti-nel-centro-storico-del-Comune

Al fine di informare e illustrare il progetto “Apri Empoli” di riqualificazione commerciale e dare indicazioni sulla presente manifestazione di interesse ai proprietari dei fondi sfitti è indetto un incontro che si terrà il giorno lunedì 27 aprile 2026 alle 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Empoli (1° piano del palazzo comunale).

A breve il Comune pubblicherà anche il bando rivolto alle attività che potranno fare domanda dei fondi sfitti.

INFO - Per informazioni e/o chiarimenti, scrivere a suap@comune.empoli.fi.it o contattare telefonicamente il numero 0571-757153 da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 14.45 alle 17.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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