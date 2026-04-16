Nuovo regolamento ZTL a Certaldo, incontro coi residenti della parte alta

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Certaldo Alto - Palazzo Pretorio

A seguito del concordato rinvio dell’incontro pubblico con i residenti di Certaldo Alto, inizialmente previsto per mercoledì 15 aprile, l’appuntamento dedicato al nuovo regolamento della Zona a Traffico Limitato è stato riprogrammato per lunedì 20 aprile alle ore 18:00.

L’incontro pubblico per i residenti di Certaldo Alto si terrà presso la Chiesa di Santi Tommaso e Prospero.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avviare un confronto diretto con la comunità locale su un tema centrale per la mobilità urbana, la qualità della vita e la fruizione degli spazi pubblici. Nel corso della serata verranno illustrate le possibili modifiche al regolamento della ZTL, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e gestionali, al fine di rendere il sistema più efficiente e coerente con le esigenze del territorio.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il Comandante della Polizia Municipale, Massimo Luschi, che interverranno per fornire chiarimenti tecnici e operativi e per rispondere alle domande dei cittadini.

Fonte: Ufficio stampa

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