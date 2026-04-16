Sabato 18 e Domenica 19 aprile 2026, il PalaTcrmc di Montecatini (PT) ospita l'VIII Campionato Nazionale Majorcttes Sport ANBIMA-MWF, organizzato e promosso dall'ANBIMA APS Rete Associativa Nazionale, con il patrocinio dcl Comune cd in collaborazione con Eventi Pistola.

Sabato 18 aprile, alle ore 9.00, si svolgerà la Cerimonia di apertura. Seguiranno le competizioni, che vedranno protagoniste oltre 800 Majorettes, suddivise in 36 gruppi partecipanti, provenienti da Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria e Veneto.

Majorettes soliste, formazioni in duo, piccole formazioni e gruppi, con baton, batonflags, macc da parata e pom pon, suddivise per età, nelle cinque categorie kids, cadette, junior, senior e vintagc. Dopo lunghi cd intensi periodi di stagcs di formazione, studio di coreografie, impegno, passione sportiva cd eleganza, si scenderà in campo. Al PalaTcrmc si potrà ammirare un vero e proprio sport-spettacolo, dalle origini statunitensi ma diffusosi capillarmente nella nostra penisola quale secolare patrimonio culturale insieme alla Banda musicale.

Nella Giuria saranno impegnate le giudici italiane ANBIMA-MWF Ylenia Spolverato e Camilla Ludovisi, insieme alle due giudici ungheresi Kata Makula, Alexandra Simon; responsabile scorcs e punteggi sarà Valentina Balestrieri.

Montecatini Terme tornerà ad essere il fulcro nazionale di questo storico Sport-spettacolo, unione di dedizione, impegno, professionalità, spirito di competizione, eleganza, energia, spettacolarità delle coreografie, curato, nella sua parte tecnica, dal Team Nazionale Majorettes Sport ANBIMA, coordinato dalla responsabile Monica Rizzi.

Come sottolineato dal Presidente Nazionale ANBIMA APS Rete Associativa, M° Giampaolo Lazzeri «Quest'anno l'evento assume un significato ancora più speciale: è con immenso piacere, infatti, che segnamo il nostro ritorno al PalaTerme di Montecatini. Dopo il periodo di chiusura per i lavori di ristrutturazione, riabbracciamo, finnalmente, quella che consideriamo la "casa" del mondo Majorettes. Non celebriamo solo una competizione, ma il culmine di anni di sacrificio, disciplina e dedizione. Vedere così tante giovani atlete riunite è la prova tangibile di quanto il nostro movimento sia vivo, vibrante e in costante crescita. Dietro ogni sorriso in campo di gara e ogni movimento sincronizzato ci sono ore di allenamento in palestra, il sostegno instancabile delle famiglie e la guida esperta delle nostre Trainers.».

Montecatini Terme torna ad essere protagonista a livello nazionale ospitando una manifestazione di grande valore sportivo e culturale, capace di unire disciplina, passione, eleganza e spirito di squadra. Questo evento rappresenta non solo un’importante occasione di confronto agonistico, ma anche un momento di crescita, condivisione e valorizzazione dei giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Il Sindaco Claudio Del Rosso e l’Assessore allo Sport Marco Silvestri dichiarano: “siamo particolarmente lieti di accogliere nuovamente questa prestigiosa competizione nella nostra città, che torna ad essere la “casa” del mondo Majorettes dopo il periodo di rinnovamento della struttura. Un sincero ringraziamento all’ANBIMA APS Rete Associativa Nazionale per l’organizzazione dell’evento, al Team Nazionale Majorettes Sport ANBIMA, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante manifestazione. A tutte le partecipanti auguriamo di vivere questa esperienza con entusiasmo, determinazione e spirito sportivo, certi che sapranno offrire al pubblico uno spettacolo di grande qualità e coinvolgimento”.

La cerimonia di chiusura è fissata per Domenica 18 aprile, alle ore 16.15. Al termine di ogni giornata di gare ci sarà la Premiazione delle Majorettecs vincitrici di ogni specialità.

Ingresso libero e gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

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