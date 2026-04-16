Pisa: piazza delle Vettovaglie si accende con 'Aperijazz biancoceleste'

“Queste sono le piazze del centro storico che vogliamo. Piazze vive, in cui i locali lavorano in sicurezza con tante gente che riscopre il gusto di stare insieme. Iniziative come questa in piazza delle Vettovaglie saranno ripetute da qui all’estate”. C’è soddisfazione e orgoglio nelle parole di Fabrizio Di Sabatino, presidente Confesercenti Pisa, all’indomani della serata di mercoledì in piazza delle Vettoglie “Aperijazz biancoceleste” organizzata dall’associazione insieme alla Parte di Tramontana ed alla Magistratura del Santa Maria.

“Prosegue la nostra collaborazione con il Gioco del Ponte e con la Parte di Tramontana – spiega Di Sabatino – in questo caso con una iniziativa in piazza delle Vettovaglie nata con un duplice obiettivo. Innanzitutto radicare la nostra più importante rievocazione storica nella città tutto l’anno. Poi coinvolgere le attività commerciali con una serata che ha visto tanta gente in allegria e tranquillità nel cuore del nostro centro storico. Una piazza viva, allietata in questo casa dalla musica del Giannaccini’s Jazz Trio, in cui la gente ha consumato nei locali in totale sicurezza. Questa è la Pisa che vogliamo – prosegue il presidente di Confesercenti Pisa -, in cui il centro storico è vivo tutto il giorno, in cui le persone possono passeggiare in serenità dalla mattina alla sera. Per questo la collaborazione con la Parte di Tramontana, alla quale va il nostro ringraziamento a cominciare dal generale Matteo Baldassari e dal magistrato del Santa Maria Massimo Bigongiari, proseguirà con iniziative analoghe in piazza della Berlina ed in largo Ciro Menotti. Un ringraziamento anche al consigliere regionale Massimiliano Ghimenti che è voluto essere presente”.

Soddisfatto per la risposta del suo “popolo” anche il generale boreale Matteo Baldassari. “Prosegue la nostra collaborazione con Confesercenti che dal “Gioco del ponte a tavola” si allarga a queste iniziative nel centro storico coinvolgendo le magistrature. Un modo per far vivere tutto l’anno alla nostra città l’atmosfera della sfida sul ponte”.

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio Stampa