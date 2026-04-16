Casaconcia la mostra 'Le Stazioni della Memoria' di Cesare Borsacchi

Sabato 18 Aprile alle 17 presso Casaconcia a Ponte a Egola verrà inaugurata la mostra 'Le stazioni della Memoria', dell'artista Cesare Borsacchi. La mostra sarà aperta al pubblico fino a Giovedì 30 Aprile 2026 con i seguenti orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Miniato e che il momento inaugurale di questo sabato vedrà la partecipazione e l'intervento del Sindaco, Simone Giglioli e dell'Assessore alla Cultura, Matteo Squicciarini.
L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata inviando una mail a info@pellealvegetale.it oppure chiamando il numero 0571 485158
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