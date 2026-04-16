Pontedera festeggia 80 anni di Vespa

Pontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che "attraverseranno" la città mettendo in primo piano il suo simbolo. Si parte mercoledì 22 aprile, alle ore 18, con l'inaugurazione, in Corso Matteotti, di V80, le installazioni artistiche curate da Carlo Alberto Arzelà. Si tratta di cinque Vespa trasparenti, tutte col basamento specchiato. Suggestive durante il giorno ma ancor di più nelle ore notturne, grazie ad una illuminazione specifica, le Vespa trasparenti ripercorreranno e rievocheranno momenti iconici della vita di ognuno di noi, riscoprendo la bellezza delle cose semplici.

Sempre in centro, al Palp - Palazzo Pretorio, è già aperta e visitabile in maniera del tutto gratuita la mostra “Chi Vespa… Ottanta artisti contemporanei per gli ottant’anni della Vespa”, a cura di Filippo Lotti, in programma fino al 14 giugno e che, sabato 25 aprile, sarà aperta in via straordinaria fino alle ore 22. Altra mostra in apertura al Museo Piaggio, giovedì 23 aprile, alle ore 17. Si chiama "Buon Compleanno Vespa", street art per un mito, con l'inaugurazione, seguita da un brindisi aperto a tutta la città, di un intervento collettivo, eseguito da sei artisti toscani che ha unito memoria industriale e linguaggi urbani contemporanei, realizzando opere di grande formato utilizzando spray e stencil come strumenti espressivi privilegiati.

Il giorno successivo, venerdì 24 aprile, in contemporanea ai primi arrivi dei Vespisti da tutta Italia per il raduno promosso dal Vespa club Pontedera, l'attenzione si sposta al Villaggio Piaggio. Dalle ore 18 l'inaugurazione del riqualificato ingresso al Villaggio e la scopertura dei pannelli in piazza Donna Paola Piaggio. Il titolo dell'esposizione è "La Piaggio a Pontedera" e vuole essere una immersione nella storia della fabbrica, ripercorrendone l'attività dagli albori fino ai giorni nostri, richiamando la mostra di immagini e documenti allestita per il centenario. A seguire, sempre nella zona del Villaggio Piaggio, il Secret Concert con Samuele Borsò e Veronica Cairo.

Il weekend sarà dominato dal raduno "80...voglia di Vespa". Sono previsti due giri, in partenza entrambi dal Centrum Sete Sois di viale Rinaldo Piaggio. Nel pomeriggio di sabato i Vespisti, dopo un passaggio dal centro, si dirigeranno fino a Peccioli per poi fare ritorno a Pontedera. La mattina della domenica il tour, sempre con partenza dal Centrum, toccherà Lari, Cascina e Vicopisano. La sera di sabato, 25 aprile, dalle ore 18 alle 24, spazio alla musica nel centro cittadino. In programma ci sono due momenti di spettacolo su altrettanti palchi, in piazza Cavour e in piazza Curtatone. Il Ves. Party 80Y proporrà livebands, videodiscoteca, dj set, cabaret, performance, in quella che sarà una vera e propria festa per celebrare gli ottanta anni di un mito

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa