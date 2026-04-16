Grande partecipazione alla prima giornata degli Stati Generali della Salute Siena 2026

Aula magna gremita e grande partecipazione dei cittadini per la giornata inaugurale degli Stati Generali della Salute Siena 2026 all’Accademia dei Fisiocritici. L’iniziativa ha riunito istituzioni, esperti e realtà innovative in un confronto aperto sul significato di longevità come qualità della vita, prevenzione e benessere, restituendo un messaggio forte e condiviso: vivere bene è la prima condizione per vivere a lungo.

Il convegno nell’aula magna – piena in ogni ordine di posto – si è aperto con gli interventi del sindaco Nicoletta Fabio e dell’assessore alla Sanità Giuseppe Giordano, che hanno sottolineato la centralità della salute come scelta strategica per la comunità. Presente il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, Marco Torre, e numerosi dirigenti dell’Asl, in una mattinata di lavoro che visto intervenire rappresentanti di esperienze italiane ed europee impegnate sui temi dell’invecchiamento attivo, della solidarietà intergenerazionale e della costruzione di comunità inclusive.

La tavola rotonda dedicata alla campagna “Ricordati di stare bene”, promossa da Federsanità ANCI e Happy Ageing, ha offerto un approfondimento sul rapporto tra aderenza terapeutica e longevità, ribadendo come prendersi cura della propria salute significhi investire sul futuro individuale e collettivo.

Una prima giornata dedicata alla longevità attiva, “intesa non come semplice durata della vita ma come vivere in salute, autonomia e serenità, valorizzando la responsabilità collettiva”, ha spiegato l’assessore Giuseppe Giordano, aggiungendo che “Siena vuole essere esempio concreto di ‘città della longevità’, dove istituzioni e cittadini insieme promuovono stili di vita sani, informazione corretta e una comunità solidale che mette al centro il bene comune della salute”.

Nel pomeriggio l’interesse si è spostato sulle attività pratiche aperte ai cittadini: laboratori di danza contemporanea a basso impatto con Francesca Lettieri (Compagnia Adarte), workshop sulle micro-abitudini per il benessere con 4Habits.health, screening dell’udito a cura di Audiomedical, test di body composition con i professionisti di ASP Città di Siena, oltre a camminate intergenerazionali e sportelli individuali di prevenzione.

Le iniziative hanno registrato un’ampia partecipazione, confermando l’interesse dei cittadini verso esperienze concrete che trasformano il tema della salute in pratica quotidiana e condivisa.

L’edizione 2026 degli Stati Generali della Salute è organizzata dal Comune di Siena con la partecipazione di Asp Città di Siena, Estra, Terrecablate, Vivenda, Medihospes, Cascina, Audiomedical, Villa Il Pavone e Chianti Banca.

Fonte: Ufficio Stampa