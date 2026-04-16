Radici Ribelli, a Firenze conferenza su derive autoritarie e resistenze popolari

In vista della prossima Festa della Liberazione, con il supporto della Fondazione Rosa Luxemburg ed in collaborazione con JACOBIN Italia, si invita alla conferenza “Radici Ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari”, che si terrà a Firenze il 20, 22 e 23 aprile, insieme ad altre realtà del territorio come Anelli Mancanti e Florence Must Act.

In un contesto globale segnato dalla crescita dei movimenti autoritari e di estrema destra e dal loro ritorno al potere in molti paesi con narrazioni identitarie e securitarie; la rassegna di iniziative a Firenze mette in rete esperienze di resistenza provenienti dal mondo accademico, associativo e sociale per analizzare le derive autoritarie e costruire strategie di contrasto attorno a questioni come diritti umani e civili, mobilitazioni contro guerra e riarmo; lavoro, repressione e nuove forme di sfruttamento, pratiche antifasciste con un’attenzione particolare ai processi di convergenza tra movimenti.

Negli ultimi anni, l’estrema destra ha consolidato la propria propaganda: dalla retorica anti-migranti e anti-LGBTQIA+ fino alla difesa di una presunta “purezza” nazionale con slogan come quello trumpiano “MAGA”, rilanciato in Europa come “Make Europe Great Again”, fino alla diffusione di concetti come la “remigrazione”. In Italia, mentre organizzazioni neofasciste risultano in declino sul piano elettorale, permangono nel permeare settori della destra istituzionale, trasferendosi nella proposta politica di soggetti nuovi, pronti a presentarsi all’elettorato con slogan xenofobi incendiari. Questo tentativo di intercettare il malessere sociale prodotto dalle crisi economiche e dalla precarizzazione, presentandosi come alternativa al neoliberismo, serve in realtà a rafforzare le logiche del capitalismo predatorio una volta al governo.

In questo scenario, “Radici Ribelli” intende offrire uno spazio di confronto concreto sulle pratiche di resistenza e sulle alternative possibili, attraverso temi come la memoria attiva e l’antifascismo sociale, fino alle forme di solidarietà e mutualismo capaci di contrastare repressione e disuguaglianze, per dar forza al risveglio anti-autoritario di questi ultimi mesi.

Con questa conferenza la Fondazione Rosa Luxemburg rinnova il proprio impegno in vista della seconda edizione del convegno internazionale “Good Night Far Right”, che nella notte buia delle democrazie, fra lotte contro sfruttamento e precarietà, crisi climatica, riarmo e conflitti dal carattere genocidiario, cerca prospettive di riscatto per la giustizia sociale, di genere e ambientale, capaci di invertire la tendenza e “mettere a letto” l’estrema destra, continuando a farci guidare dalle stelle.

PROGRAMMA

LUN.20/04 @Palazzo Vecchio, sala Firenze Capitale – piazza della Signoria, FIRENZE

ore 17.30 "Ordine, remigrazione e paura – lessici e pratiche della destra populista"

con Giorgia Bulli (UniFi), Luca Casarotti (JACOBIN Italia), Giovanni Baldini (ANPI), Valerio Renzi, grazie ad ospitalità del gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune;

MER.22/04 @Circolo ARCI 25 Aprile – via del Bronzino 117, FIRENZE

ore 18.00 "Attacco ai diritti e risposte alle strategie repressive dell'estrema destra"

con Lorenzo Guadagnucci (giornalista e attivista), Francesca Trasatti (CRED), Alessia Cecchetti (Florence Must Act);

ore 20.00 aperello sociale su prenotazione (al form: https://forms.gle/Bx3bWyWW4WKocvsZ7 );

ore 21.00 "Solidarietà di classe e convergenza internazionale: ripensare i rapporti di forza per la giustizia climatica e sociale" assemblea dei movimenti sociali, gruppi e associazioni antifasciste e antirazziste [adesioni in aggiornamento];

GIO.23/04 @sede comitato ARCI Firenze “Sala Malevolti” - p.zza Ciompi 11, FIRENZE

ore 15.30 "Colonialismo, fascismo e crimini di guerra ieri e oggi"

con Eric Gobetti (storico freelance);

ore 18.00 "L'autoritarismo va alla guerra: quali resistenze possibili?"

con Daniela Chironi (Scuola Normale Superiore), Christian Raimo (insegnante e scrittore), Raffaella Bolini (vice-presidente ARCI nazionale);

INGRESSO LIBERO

ℹ️ https://www.facebook.com/events/1113450068515045/

📌 Form per prenotare aperello sociale MER.22/04 ore 20.00 👉