A Montemurlo la prima di 'Riiitto', docufilm su Leonardo Pagli

Cultura Montemurlo
Condividi su:
Leggi su mobile

A Montemurlo tutto pronto per la prima di “Riiitto”, il docufilm dedicato alla storia di Leonardo Pagli: una testimonianza potente di resilienza, determinazione e umanità. Un progetto profondamente legato al territorio, che valorizza storie vere e realtà locali attraverso il linguaggio del cinema indipendente.

Diretto dal regista montemurlese Francesco Toccafondi e prodotto dall’Associazione Cinema Indipendente Pratese A.P.S. – attiva sul territorio con finalità benefiche – il docufilm rappresenta un esempio concreto di cultura come strumento di comunità, inclusione e condivisione.

«Questo film parla e racconta molto di Leonardo e della sua vita, della sua forza di fronte alla malattia, uno dei progetti più belli ed emozionanti che sono stati realizzati a Montemurlo negli ultimi anni- dice il sindaco Simone Calamai – Leonardo è uno straordinario esempio di vita per tutti noi. Ogni volta che lo incontro, Leonardo ha la capacità di farmi tornare il sorriso anche quando la giornata è un po’ storta. Questo film ci racconta Leonardo ma al tempo stesso ci racconta Montemurlo e il suo grande cuore, la sua capacità di essere davvero comunità».

Il progetto “Riiitto” è il risultato di un lungo lavoro durato quattro anni, reso possibile grazie alla partecipazione e all’impegno delle maestranze tecniche coinvolte. Il docufilm sarà sostenuto anche da una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela.com, in partenza nelle prossime settimane, con l’obiettivo di raccogliere fondi per donare a Leonardo un mezzo più idoneo alle sue necessità – una carrozzina elettrica per la vita quotidiana – oltre a contribuire alla copertura delle spese essenziali del film e a riconoscere un contributo simbolico alle maestranze. «Abbiamo sostegnuto con convinzione il docufilm perché si propone di accendere una riflessione universale sul valore della vita, della perseveranza e sulla capacità di trasformare gli incidenti di percorso in opportunità, parlando a un pubblico ampio e trasversale», aggiunge l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero.

Il DOCUFILM - Il titolo del docufilm “Riiitto”, scritto rigorosamente con tre "i", non è solo una parola, ma un mantra coniato dallo stesso Leonardo durante la riabilitazione post-operatoria per darsi forza e tornare, appunto, "ritto in piedi". Oggi quel termine è diventato un tatuaggio sul suo braccio ed è un simbolo di gioia di vivere che coinvolge le sue comunità del cuore: Montemurlo, Prato e La Mazzanta.Sul braccio sinistro la frase “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”, manifesto del suo approccio alla vita.

A Leonardo a soli 16 anni è stato diagnosticato un astrocitoma al mesencefalo, una rara forma di tumore localizzata sopra al tronco encefalico, degenerativa per il sistema nervoso che lo ha portato a sottoporsi a due delicatissimi interventi chirurgici in Giappone eseguiti dal dottor Fukushima. Leonardo è riuscito a tornare a casa, seppure con una compromessa attività motoria e sensoriale. A distanza di 15 anni dagli interventi chirurgici Leonardo continua a guardare il mondo con un sorriso ed è costantemente impegnato nella riabilitazione e pratica sport ( palestra e nuoto).

L'opera vede Leonardo raccontarsi in prima persona, affiancato dalle testimonianze della famiglia, degli amici e di oltre 100 persone che hanno contribuito a comporre questo mosaico di emozioni. Il film vanta inoltre la partecipazione amichevole di volti noti come Giuliano Grande, Bobo Rondelli, Blebla, Christian Giagnoni e Alessandro Pagli.

IL CROWDFUNDING- La campagna di raccolta fondi prevede diverse modalità di partecipazione, con ricompense accessibili e proporzionate alle donazioni, pensate per coinvolgere il pubblico in modo concreto e inclusivo. Tra queste, anche la possibilità per i sostenitori di partecipare alle prime proiezioni del docufilm previste nel mese di maggio 2026.

Tutti sono invitati a visitare il sito Eppela.com per contribuire al progetto e a diffondere l’iniziativa attraverso social network e canali personali, aiutando così a dare forza e visibilità a una storia che merita di essere condivisa.

Accanto al crowdfunding, il progetto ha ricevuto alcuni contributi economici da parte di esercenti del territorio di Montemurlo e di imprenditori della provincia di Prato, a testimonianza di una forte partecipazione della comunità locale. Un sostegno significativo è arrivato anche da Toscana Film Commission, che ha riconosciuto il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Il docufilm ha ottenuto inoltre il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Montemurlo e del Comune di Rosignano Marittimo

Nel cast spicca il ritorno al cinema dell’attore Giuliano Grande, noto per la celebre battuta “Che ce l’hai un gratta e vinci te?” nel film “Il Ciclone”. Accanto a lui, i giovanissimi attori Sofia Moretti e Zeno Mungianu, e la partecipazione del campione italiano di hand-bike Christian Giagnoni.

Le musiche del film vedono il contributo del cantautore montemurlese Tiposchegge, il rapper pratese Blebla, il cantautore Bobo Rondelli e i compositori Gianluca Sibaldi, Giovanni Favuzza e Simone Telarico.

 

“Riiitto” sarà presentato in anteprima il 14 maggio, seguito da ulteriori proiezioni il 21 e 23 maggio alle ore 21 alla Sala Banti di Montemurlo. L’ingresso sarà gratuito e a offerta libera, con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero +39 350 09 89 104.

Il docufilm sarà inoltre proiettato il 28 maggio a Vada, presso il Teatro Ordigno, grazie alla collaborazione dell’associazione Il Faro: un luogo particolarmente caro a Leonardo Pagli, dove trascorre le sue vacanze estive.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Cultura
13 Marzo 2026

In teatro a Fucecchio un'iniziativa in memoria di Luana D'Orazio

Il Comune di Fucecchio promuove una mattinata speciale dedicata alla memoria di Luana D’Orazio, la giovane operaia tragicamente scomparsa sul lavoro a Montemurlo, nel maggio 2021. L’iniziativa, dal titolo “Elle [...]

Montemurlo
Cultura
8 Marzo 2026

Montemurlo ricorda i deportati del 1944: inaugurata una nuova installazione della memoria

In occasione dell’82esimo anniversario degli scioperi del marzo 1944, il Comune di Montemurlo ha inaugurato oggi, 7 marzo, una nuova installazione artistica al giardino "Erasmo Meoni" di via Micca a [...]

Montemurlo
Cultura
4 Ottobre 2024

"Musica in Fabbrica”: un concerto di Giovanni Nesi per finanziare la ricerca contro il Parkinson e la distonia

La musica scende in campo per sostenere la ricerca. Il prossimo 12 ottobre, alle ore 18.00, la Rifinizione Nuove Fibre in Via Reno n. 6, Montemurlo (Prato), ospiterà “Musica in Fabbrica”, [...]



Tutte le notizie di Montemurlo

<< Indietro

torna a inizio pagina