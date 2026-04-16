Rio Diecine, conclusi i lavori idraulici a Pistoia

Sopralluogo nelle scorse ore del sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika e del presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti sulla conclusione del cantiere sul Rio Diecine in Via Gentile nel quartiere delle Fornaci a Pistoia.

L'intervento si è tenuto in più fasi: dapprima dopo il franamento è intervenuto il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno con un pronto intervento idraulico finalizzato alla rimozione della terra che si è riversata in alveo per garantire il regolare scorrimento delle acque su incarico del Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana, in una fase intermedia è intervenuto il Comune per risolvere le problematiche di tipo urbano legate alle condotte fognarie e alla sicurezza stradale, infine il Consorzio ha ultimato il cantiere di natura idraulica con il ripristino della sponda ceduta e il restauro di tutte le murature della sponda sinistra dell'intero tratto scoperto del corso d'acqua.

"Fin dalle prime ore mi sono occupato di questo problema in questa zona molto abitata della città di Pistoia, a ridosso del cosiddetto 'serpentone' alle Fornaci e ci siamo messi subito al lavoro con il Genio Civile affidando l'esecuzione ai professionisti del Consorzio - commenta il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika - Abbiamo dimostrato sul campo come sul tema del dissesto idrogeologico anche questa volta abbiamo lavorato tutti insieme, Regione Consorzio e Comune con un unico interesse, rendere più sicure anche dal punto di vista idraulico le nostre città".

"I lavori del Consorzio sommano ad un totale di circa 130 mila euro e sono stati condotti in stretta correlazione con il Genio Civile della Regione Toscana e il Comune di Pistoia - spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti - Nel contrasto agli effetti al suolo dei cambiamenti climatici siamo tutti coinvolti; per questo abbiamo fornito il nostro contributo tecnico-operativo alla risoluzione di una problematica rimasta sempre sotto controllo ma che comprensibilmente, negli stessi giorni della frana di Niscemi, aveva destato preoccupazione negli abitanti del quartiere".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa