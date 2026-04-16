Screening ecografico addome e tiroide, tre giorni a Siena

Sanità Siena
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La campagna del Sindacato Autonomo di Polizia in collaborazione con il centro LILT

Si ripete per il secondo anno consecutivo la campagna di prevenzione promossa dal S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) di Siena, in collaborazione con il centro LILT di viale Europa, che si svolgerà in tre giornate dedicate allo screening ecografico dell'addome e della tiroide.

"Ringraziamo il questore di Siena Ugo Angeloni per la sensibilità dimostrata sottoponendosi per primo allo screening che ha visto successivamente il coinvolgimento di nume rosi colleghi e colleghe che prestano servizio presso gli Uffici di tutta la Provincia" ha affermato il segretario provinciale del SAP Andrea Bensi.

"Ringrazio la Presidente della LILT Gaia Tancredi, il Direttore Luigi Gualtieri e l'intero staff della struttura per la professionalità e la disponibilità dimostrate. Ci tengo infine a ringraziare tutti i nostri colleghi e colleghe che hanno aderito all'iniziativa comprendendo l'importanza della prevenzione ". “Ringrazio la LILT ed il SAP per l’iniziativa attraverso la quale è possibile sensibilizzare le nostre donne ed uomini sull’importanza della prevenzione sanitaria quale valore da diffondere nella comunità” ha dichiarato il questore di Siena Ugo Angeloni.

Fonte: Ufficio Stampa

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